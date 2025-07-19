الشرطة الألمانية توقف محتجين مؤيدين لفلسطين وسط برلين

برلين: أوقفت الشرطة الألمانية، السبت، عددا من المتظاهرين خلال مظاهرة نظمت في العاصمة برلين دعما لفلسطين وتنديدا بجرائم الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

وشارك مئات المتظاهرين في التجمع الذي أقيم في ميدان برايتشايد وسط برلين، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها شعارات من قبيل: “أوقفوا تجويع غزة”، و”إبادة لا تبرر إبادة”، و”صمتكم يقتل”، و”إسرائيل ارتكبت أكبر مجزرة بحق الأطفال في التاريخ”.

وردد المشاركون هتافات منددة بالسياسة الإسرائيلية ودعم الحكومة الألمانية لتل أبيب، من بينها: “الحرية لفلسطين”، و”إسرائيل إرهابية”، و”إسرائيل تقتل الأطفال”، و”ارفعوا أيديكم عن سوريا وغزة”.

ولفت بعض المحتجين الأنظار إلى المجاعة التي يعانيها سكان قطاع غزة، من خلال حمل رغيف خبز وأكياس دقيق فارغة وأوانٍ خالية، في إشارة رمزية إلى انعدام المواد الغذائية الأساسية في غزة.

وفرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا مشددًا في محيط موقع المظاهرة، ونفذت عمليات توقيف بحق عدد من المشاركين.

وفي المقابل، حاولت مجموعة مؤيدة لإسرائيل استفزاز المتظاهرين الفلسطينيين، من خلال رفع الأعلام الإسرائيلية في المنطقة القريبة من مكان التجمع، وفق رصد الأناضول.

والجمعة، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد الوفيات في صفوف الفلسطينيين بسبب نقص الغذاء والدواء ارتفع أيضا إلى 620 شخصا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشار إلى أن 650 ألف طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء، فيما تواجه نحو 60 ألف سيدة حامل خطرا حقيقيا جراء انعدام الغذاء والرعاية الصحية اللازمة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 199 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(وكالات)