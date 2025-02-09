سياسة | دولي

الشرطة الألمانية توقف مظاهرة داعمة لفلسطين بسبب موسيقى وكلمات عربية

9 - فبراير - 2025

احتجاج في برلين على القصف الإسرائيلي على غزة في 18 أكتوبر- ا ف ب

برلين: أوقفت الشرطة الألمانية، السبت، مظاهرة داعمة لفلسطين في العاصمة برلين، بحجة تشغيل موسيقى وترديد شعارات وإلقاء كلمات باللغة العربية.

وتجمع مئات الأشخاص في ساحة قرب محطة مترو فيتنبرغ بلاتس في برلين للمشاركة في مظاهرة نظمت تحت شعار “أوقفوا العدوان في الضفة الغربية – لا تزودوا إسرائيل بالأسلحة”.

رفع المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات كتب عليها: “ارفعوا أيديكم عن الضفة الغربية”، “توقفوا عن تسليح إسرائيل”، “غزة ليست للبيع”، “الحرية لفلسطين”، “أطفال فلسطين يستحقون أن يكبروا”.

كما شغلوا موسيقى باللغة العربية، ورددوا هتافات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة، وهو ما رفضته الشرطة الألمانية، وقررت على إثره إنهاء المظاهرة بحجة أن هذا التصرف محظور مسبقًا.

رفض أكثر من 50 متظاهرًا مغادرة الساحة، وواصلوا الجلوس فيها احتجاجًا على القرار، لكن الشرطة تدخلت بعنف واعتقلت العديد منهم.

وكانت الشرطة قد فرضت قبل المظاهرة شرطًا يقضي بترديد الهتافات باللغتين الألمانية والإنكليزية فقط، ولم تسمح بإجراء مسيرة.

وتعبّر ألمانيا صراحة عن دعمها لإسرائيل على لسان مسؤوليها، ووافقت عدة مرات على بيع أسلحة ومعدات عسكرية لتل أبيب، رغم الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 906 فلسطينيين، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفًا و300 آخرين.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)

  1. يقول عبد العزيز:
    فبراير 9, 2025 الساعة 5:10 ص

    تماما حرب صليبية

