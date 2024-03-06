الشرطة الألمانية: خطاب الاعتراف بالهجوم على مصنع تسلا “صحيح”

برلين: أعلنت الشرطة الاتحادية الألمانية اليوم الأربعاء، أنها تلقت خطابا من من جماعة يسارية متطرفة تعترف بارتكاب الهجوم الذي وقع أمس الثلاثاء، على إمدادات الطاقة المغذية لمصنع تسلا في إحدى ضواحي برلين وقالت إنه “صحيح”.

وقالت متحدثة باسم شرطة ولاية براندنبورغ “نعتبر الخطاب حقيقيا وصحيحا”. وحتى اليوم لم تشر الشرطة إلى الواقعة على أنها هجوم ولكنها تقول إضرام نيران متعمد.

وأضافت “مازلنا نتحدث عن إشعال نيران متعمد”.

وقالت جماعة فولكانو اليسارية إنها قامت بتخريب مصنع تسلا أمس الثلاثاء. وتتهم المجموعة تسلا بـ”ظروف استغلال زائدة عن الحد”.

ولم يتم تقديم المزيد من التفاصيل بشأن التحقيق من الشرطة الجنائية.

وكان مجهولون قد أضرموا النار في برج كهرباء في حقل جوزين-نوي تسيتاو بالقرب من مصنع تسلا في جرونهايده. وتم إجلاء مصنع تسلا وتوقف الإنتاج. وانقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من السكان في المنطقة جراء الواقعة.

وانتقد الملياردير إيلون ماسك الهجوم المشتبه فيه على مصنعه الوحيد في أوروبا.

وكتب أمس الثلاثاء على منصة إكس، التي يمتلكها أيضا “إيقاف إنتاج السيارات الكهربائية، بدلا من السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري حماقة شديدة”، مستخدما اللفظة الألمانية لحماقة.

وتتوقع تسلا إلغاء الإنتاج لأيام قليلة أخرى. وأثار الهجوم المشتبه فيه نقاشا بشأن أفضل طريقة لحماية البنية التحتية الحساسة في ألمانيا.

وعقب الواقعة، يتساءل السياسيون وقادة الصناعة على حد سواء بشأن كيف يمكن تحسين حماية البنية التحتية الحساسة في ألمانيا.

وقال مدير مصنع تسلا، أندري تيريج، “نأمل أن تفكر سلطات الأمن في براندنبورغ وألمانيا بشأن كيف يمكن تأمين هذا”.

كما أعلنت حكومة الولاية عن نيتها لتعزيز الحماية ولكنها شددت على أنه من غير الممكن توفير حماية بنسبة 100 %.

وقال رئيس وزراء براندنبورغ، ديتمار فويدكه، “الهجمات على البنية التحتية المهمة شكل من أشكال الإرهاب”.

لكن من المهم الآن تحديد وحماية المناطق الشديدة الحساسية، مثل الأماكن التي تمر فيها الكابلات الهوائية تحت الأرض.

ويريد وزير داخلية براندنبورغ، ميشائيل شتوجن، الحيلولة دون تعرض البنية التحتية الحساسة لهجوم مجددا بزيادة الفحوصات ودوريات الشرطة.

(د ب أ)