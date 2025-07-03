 الشرطة الألمانية: منفذ هجوم القطار في بافاريا السفلى شاب سوري

برلين: أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية اليوم الخميس أن الشخص الذي نفذ الهجوم على متن قطار فائق السرعة طراز “آي سي إي” في منطقة بافاريا السفلى، هو شاب سوري يبلغ من العمر 20 عاما.

وأضاف المتحدث أن المحققين يتوقعون أن السلاح المستخدم في الهجوم كان مطرقة. ولا يزال دافع الهجوم، الذي أصيب فيه أربعة ركاب بجروح طفيفة، غير واضح حتى الآن.

وكانت الشرطة ألقت القبض على المشتبه به بعد وقت قصير من وقوع الجريمة. ووفقا للمعلومات الأولية، تمكن ركاب آخرون من السيطرة على الجاني قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.

(د ب أ)