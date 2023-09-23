الشرطة الألمانية والتشيكية تعتزمان تنسيق التدابير ضد الهجرة غير الشرعية

براغ: تعتزم الشرطة الألمانية والتشيكية اتخاذ تدابير منسقة ضد الهجرة غير الشرعية، ردا على تفاقم الوضع سوءا في طريق البلقان.

وقال وزير الداخلية التشيكي فيت راكوشان إن الجانبين يدرسان عددا من التدابير، بما في ذلك إعادة عمليات التفتيش الدائمة عند معابر حدودية مختارة. وأضاف أنه سوف يتم إجراء المزيد من المحادثات مع نظيرته الألمانية نانسي فيزر الأسبوع المقبل.

وأفاد راديو براغ إنترناشونال بأن مشاورات مماثلة تجرى مع سلوفاكيا.

وعلى مدار أيلول/سبتمبر، احتجزت الشرطة التشيكية عشرات المهاجرين غير الشرعيين من سوريا. واحتجزت الشرطة أمس الأول الخميس سيارة “فان” في ساوث مورافيا كانت تحمل 33 مهاجرا خلال تفتيش مروري عشوائي بالقرب من الحدود السلوفاكية.

وفي الأسبوع السابق عليه، أوقفت الشرطة سيارة “فان” تحمل 27 مهاجرا من سوريا بالقرب من هودونين، وقبل أيام قليلة على هذا، جرى احتجاز ثمانية مهاجرين في طريق بالقرب من بروستيوف بعدما تعطلت سيارة المهرب.

(د ب أ)