الشرطة الأمريكية: امرأة في فلوريدا انتحلت صفة ممرضة وعالجت آلاف المرضى دون علمهم

بالم كوست، فلوريدا: قالت السلطات إنه تم اتهام امرأة في ولاية فلوريدا الأمريكية بانتحال صفة ممرضة حاصلة على ترخيص وتقديمها رعاية طبية لآلاف المرضى.

وقال مكتب شرطة مقاطعة فلاجلر إن أوتمن ماري بارديسا، البالغة من العمر 29 عاما، والمقيمة في بالم كوست، قدمت خدمات طبية شملت 4486 شخصا في الفترة من يونيو / حزيران 2024 حتى يناير / كانون الثاني 2025.

وقال قائد شرطة مقاطعة فلاجلر، ريك ستالي، في معرض إعلانه عن الاعتقال: “هذه واحدة من أكثر قضايا الاحتيال الطبي إثارة للقلق التي حققنا فيها على الإطلاق.”

وقال مسؤولو شرطة المقاطعة إنه تم القبض على بارديسا في مدخل منزلها يوم الثلاثاء الماضي، وتم وضعها قيد الاحتجاز على خلفية عدة تهم، من بينها تقديم الرعاية الصحية بدون الحصول على ترخيص، وهي محتجزة بكفالة قدرها 70 ألف دولار، ومقرر مثولها أمام المحكمة في 2 سبتمبر/ أيلول لجلسة توجيه التهم.

(أ ب)

