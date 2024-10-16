الشرطة الأمريكية تحقق في اعتداء على حاخام في ماريلاند باعتباره جريمة كراهية

واشنطن: قالت الشرطة في ولاية ماريلاند الأمريكية، الثلاثاء، إنها تحقق في اعتداء على حاخام في منطقة سيلفر سبرينج بوتدٍ خشبي باعتباره جريمة كراهية، وإنها ألقت القبض على مشتبه به.

وذكرت إدارة شرطة مقاطعة مونتجومري في بيان: “لأسباب غير معروفة، قام المشتبه به، وهو جونيور مايكل ريس، البالغ من العمر 47 عاماً، بضرب الضحية بوتد خشبي، ما أدى إلى إصابته.. ويجري التحقيق في الواقعة باعتبارها جريمة كراهية”.

وقالت الشرطة إنه تم توجيه تهمة ارتكاب جريمة اعتداء وجرائم ذات صلة إلى المشتبه به، مضيفة أن الحاخام، الذي لم تحدد هويته، أصيب بجروح طفيفة.

وأشار مدافعون عن حقوق الإنسان إلى تزايد التهديدات ضد المسلمين والعرب واليهود الأمريكيين منذ اندلاع حربي إسرائيل في غزة ولبنان، في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، الذي نفذه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل.

(رويترز)