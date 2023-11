الشرطة الأمريكية تحقق في وفاة يهودي خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين- (فيديو)

ثاوزند أوكس: أَعْلَنَت الشرطة في كاليفورنيا، الإثنين، أنها تحقق في وفاة يهودي قضى إثر مشاجرة أثناء تظاهرات، بعضها مؤيد للإسرائيليين وبعضها الآخر للفلسطينيين.

وقال مكتب مسؤول الأمن بمقاطعة فينتورا إنه تلقى بلاغاً إثر مواجهة في التظاهرات، الأحد، في ثاوزند أوكس، شمال غرب لوس أنجليس.

وأوضح في بيان أن “العناصر الذين استجابوا للبلاغ حدّدوا مكان (بول) كيسلر، الذي كان مصاباً بجروح في الرأس”، مضيفاً: “أشار شهود عيان إلى أن كيسلر انخرط في مشادة جسدية مع متظاهر من الجهة المضادة”.

According to Los Angeles law enforcement, they confirmed late Monday that a Jewish man has died as a result of a head injury after being assaulted by a pro-Palestinian protester with a megaphone during demonstrations that took place in a neighborhood in North Los Angeles.… pic.twitter.com/1TcrsaEUxC

