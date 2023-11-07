سياسة | دولي

الشرطة الأمريكية تحقق في وفاة يهودي خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين- (فيديو)

منذ 51 دقيقة

مسيرة لدعم الفلسطينيين في لوس أنجلوس في 14 أكتوبر 2023- ا ف ب

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ثاوزند أوكس: أَعْلَنَت الشرطة في كاليفورنيا، الإثنين، أنها تحقق في وفاة يهودي قضى إثر مشاجرة أثناء تظاهرات، بعضها مؤيد للإسرائيليين وبعضها الآخر للفلسطينيين.

وقال مكتب مسؤول الأمن بمقاطعة فينتورا إنه تلقى بلاغاً إثر مواجهة في التظاهرات، الأحد، في ثاوزند أوكس، شمال غرب لوس أنجليس.

وأوضح في بيان أن “العناصر الذين استجابوا للبلاغ حدّدوا مكان (بول) كيسلر، الذي كان مصاباً بجروح في الرأس”، مضيفاً: “أشار شهود عيان إلى أن كيسلر انخرط في مشادة جسدية مع متظاهر من الجهة المضادة”.

وتابع: “خلال المشاجرة وقع كيسلر إلى الوراء وارتطم رأسه بالأرض”.

وتوفي الرجل البالغ 69 عاماً الإثنين متأثراً بإصابته، وفق السلطات.

وأكد البيان أن “مكتب مسؤول الأمن لمقاطعة فينتورا يحقق في الحادثة، ولا يستبعد حصول جريمة كراهية”.

وتظهر مشاهد مصورة نشرت على منصات التواصل الاجتماعية على ما يبدو، كيسلر مستلقياً على الأرض وممسكاً برأسه.

ونقلت صيحفة ثاوزند أوكس إيكورن المحلية عن مسؤول في الشرطة قوله إن غالبية الأشخاص الذين كانوا حاضرين في التظاهرة كانوا من أنصار الفلسطينيين، لكن عدداً صغيراً من المؤيدين لإسرائيل حضر أيضاً.

وجاءت الحادثة بعد شهر على شن حركة “حماس” هجوماً عنيفاً على إسرائيل من قطاع غزة، قتلت فيه 1400 شخص، غالبيتهم من المدنيين، واحتجزت أكثر من 240 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وترد إسرائيل بقصف مكثف وعملية برية في القطاع أودى حتى الآن بأكثر من 10 آلاف شخص، غالبيتهم من المدنيين وبينهم أربعة آلاف طفل، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

(أ ف ب)

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