الشرطة الأمريكية تعتقل محتجين متضامنين مع فلسطين في جامعة مينيسوتا

مينيسوتا- (القدس العربي): ألقت الشرطة الأمريكية القبض على ما يقرب من اثني عشر طالبًا من جامعة مينيسوتا ليلة الإثنين بسبب احتجاجات تضامنية مع فلسطين.

وقد تجمع الطلاب في مبنى “موريل”، الذي يضم المكاتب الإدارية للحرم الجامعي في “توين سيتيز/ المدينة التوأم)، للضغط على الجامعة لسحب استثماراتها من الشركات المرتبطة بإسرائيل.

وتجمع عدة مئات من المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين عند مبنى مينيابوليس، بينما قام “طلاب من أجل مجتمع ديمقراطي” بربط أثاث الفناء بحواجز عملاقة تغطي النوافذ الأمامية الكبيرة للمبنى.

وقال ريان ماتسون، وهو طالب في السنة الثانية، إن الإدارة “فشلت في التخلي عن الإبادة الجماعية”، مضيفًا أن الجامعة أقرت أيضًا سياسات تقيد حقوق الاحتجاج التي يكفلها التعديل الأول.

وأضاف: “سنبقى هنا حتى تلبي الجامعة مطالبنا أو تجبرنا على المغادرة”، وفقاً لصحيفة “مينيسوتا ستار تريبيون”.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يقتحم فيها الطلاب المبنى ويحاولون احتلاله، بعد تنظيم معسكرات في العام الدراسي الماضي للمطالبة بسحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بإسرائيل.

وقال الطلاب إنهم اختاروا قاعة موريل بسبب تاريخها مع النشاط الطلابي. ففي عام 1969، احتل 70 طالبًا من أصول أفريقية المبنى، في احتجاج سلمي استمر 24 ساعة ضد العنصرية المؤسسية.

وقبل الاعتقالات، قام الطلاب بتغطية النوافذ والسلالم بأوراق بريدية وأقمشة خضراء.

وقال الطلاب إنهم رافقوا الإداريين إلى خارج المبنى في وقت سابق حتى لا يبدو أن أي موظف كان في المبنى عندما أُغلقت المداخل.