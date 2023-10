الشرطة الأمريكية تقتل سائقا اصطدمت سيارته بقنصلية صينية

سان فرانسيسكو: قتلت الشرطة الأمريكية سائقا اصطدمت سيارته بالقنصلية الصينية في سان فرانسيسكو الإثنين.

وأظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يتم التحقق منها، سيارة داخل المبنى، وعناصر من الشرطة يصوبون أسلحتهم نحو باب السائق، بينما كان الناس يفرون من سلالم المبنى إلى الخارج.

وقال متحدث باسم القنصلية إن المشتبه به اقتحم بسيارته “بطريقة عنيفة قاعة الإدارة بالقنصلية، مما شكل تهديدا خطيرا لحياة الموظفين والأشخاص في الموقع وتسبب بأضرار جسيمة”.

A man crashed his car into #ChineseConsulate in #SanFrancisco. pic.twitter.com/tuQggCXZso

— Sergii 龍天 (@sergii_san) October 10, 2023