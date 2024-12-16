مقتل شخصين وتلميذ يشتبه بأنه مطلق النار في مدرسة أمريكية بولاية ويسكونسن- (فيديو)

ماديسون (ويسكونسن): قُتل شخصان على الأقل الإثنين، في إطلاق نار في مدرسة في ولاية ويسكونسن في شمال الولايات المتحدة، حسبما أفاد مسؤولون، فيما عُثر على التلميذ المشتبه به ميتا أيضا.

🚨BREAKING: Christian School Targeted By Shooting in Wisconsin ⚠️ No official report yet but witness claims the shooter looked to be a transgender‼️ pic.twitter.com/qVv54jnu2W — Matt Wallace (@MattWallace888) December 16, 2024

❗️🇺🇸 – #BREAKING: SCHOOL SHOOTING IN MADISON, WISCONSIN – MULTIPLE INJURIES REPORTED Madison Police have confirmed an active shooting incident at Abundant Life Christian School on the city’s east side, resulting in multiple injuries. The area around 4901 E. Buckeye Road is… pic.twitter.com/4CAQ9sSBOg — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 16, 2024

وقال شون بارنز قائد الشرطة في ماديسون عاصمة الولاية في مؤتمر صحافي، إنّ ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في مدرسة “أباندنت لايف كريستيان” (Abundant Life Christian School) الخاصة والتي تضمّ حوالى 400 تلميذ.

وأضاف أنّ من بين الضحايا قاصرا يُشبته في أنّه نفّذ إطلاق النار.

ونُقل سبعة أشخاص إلى المستشفى جراء إصابات تتراوح بين طفيفة ومُهدّدة للحياة.

وتمّ تنبيه الشرطة إلى وقوع إطلاق النار قبل وقت قصير من الساعة 11,00 (17,00 بتوقيت غرينتش).

وقال بارنز إنّ عناصر الشرطة “حدّدوا مكان قاصر يعتقدون أنّه مسؤول عن الهجوم، وقد توفي في المبنى”.

من جانبه، أفاد البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن اطّلع على عملية إطلاق النار.

وقال حاكم ولاية ويسكونسن توني إيفرز “نحن نصلّي للأطفال والمدرّسين وكل مدرسة أباندنت لايف، بينما ننتظر المزيد من المعلومات ونشعر بالامتنان لأول المستجيبين”.

(أ ف ب)