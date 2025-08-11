الشرطة الأمريكية: مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بموقف سيارات متجر بتكساس- (فيديو)

أوستن- أمريكا: قالت الشرطة الأمريكية مساء الإثنين إن ثلاثة أشخاص قتلوا في إطلاق نار بموقف سيارات متجر تارجت في أوستن بولاية تكساس.

وقالت قائدة شرطة أوستن، ليزا ديفيس، في مؤتمر صحافي، إن المشتبه به فر من موقع إطلاق النار، ثم سرق سيارة وتسبب في تحطيمها، قبل أن يستولي على سيارة أخرى. وأوضحت أن الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وأن المشتبه به تم توقيفه.

وأوضح متحدث باسم خدمات الطوارئ في مقاطعة أوستن-ترافيس أن فرق الإنقاذ قدمت الإسعافات لشخص أصيب بجروح غير مرتبطة بالحادث.

وجاء إطلاق النار وسط موسم التسوق لعودة الطلاب إلى المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد. ولم ترد شركة “تارجت” حتى الآن على رسالة بريد إلكتروني من وكالة أنباء أسوشيتد برس لطلب التعليق.

(أ ب)