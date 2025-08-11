سياسة | دولي | الولايات المتحدة

الشرطة الأمريكية: مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بموقف سيارات متجر بتكساس- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

قائدة شرطة أوستن، ليزا ديفيس- لقطة شاشة

حجم الخط
0

أوستن- أمريكا: قالت الشرطة الأمريكية مساء الإثنين إن ثلاثة أشخاص قتلوا في إطلاق نار بموقف سيارات متجر تارجت في أوستن بولاية تكساس.

وقالت قائدة شرطة أوستن، ليزا ديفيس، في مؤتمر صحافي، إن المشتبه به فر من موقع إطلاق النار، ثم سرق سيارة وتسبب في تحطيمها، قبل أن يستولي على سيارة أخرى. وأوضحت أن الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وأن المشتبه به تم توقيفه.

وأوضح متحدث باسم خدمات الطوارئ في مقاطعة أوستن-ترافيس أن فرق الإنقاذ قدمت الإسعافات لشخص أصيب بجروح غير مرتبطة بالحادث.

وجاء إطلاق النار وسط موسم التسوق لعودة الطلاب إلى المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد. ولم ترد شركة “تارجت” حتى الآن على رسالة بريد إلكتروني من وكالة أنباء أسوشيتد برس لطلب التعليق.

(أ ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الشرطة تقتل بالرصاص رجلا يحمل سكينا في غرفة الطوارئ بأحد مستشفيات ولاية ويست فرجينيا
8 - أغسطس - 2025
القبض على عسكري أطلق النار على 5 جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية بولاية جورجيا
6 - أغسطس - 2025
الشرطة تعلن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في إطلاق نار بأيرلندا الشمالية
23 - يوليو - 2025
الشرطة الألمانية تقتل رجلا أطلق النار على ضباط ومارة
19 - يوليو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية