الشرطة الأمريكية: مقتل 4 وإصابة 17 آخرين بعد اصطدام شاحنة بمركبات

3 - نوفمبر - 2024

واشنطن: لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب 17 آخرون في وقت متأخر أمس السبت بعد اصطدام شاحنة بأكثر من 12 مركبة متوقفة على الطريق السريع 96 في جنوب شرق ولاية ميشيغان الأمريكية، حسبما أفادت شرطة الولاية.
وتوقفت حركة المرور على الطريق السريع 96 بالقرب من مدينة ويبرفيل مؤقتا حيث كانت أطقم المرافق تكمل العمل في خطوط الكهرباء في المنطقة. وكانت شاحنة بمقطورة متجهة غربا في حوالي الساعة 1145 مساء واصطدمت بالمركبات المتوقفة.
وقالت شرطة ولاية ميشيغان في بيان على منصة “اكس” للتواصل الاجتماعي “يبدو أن سائق الشاحنة لم ير السيارات المتوقفة ولم يتمكن من إيقاف مركبته في الوقت المناسب”.
وأوضحت الشرطة أن الحادث أدى إلى اشتعال النيران في الشاحنة وعدد من المركبات، مشيرة إلى أن الحادث شمل أكثر من 12 سيارة. وأكدت الشرطة مقتل أربعة أشخاص وقالت إن 17 شخصا أصيبوا ونقلوا إلى مستشفيات قريبة.
(أ ب)- (د ب أ)

