الشرطة الإسبانية تفكّك شبكة لتزييف أعمال بانكسي الفنية

مدريد: أعلنت الشرطة في إسبانيا تفكيك شبكة لتزييف الأعمال الفنية يشتبه في أنها باعت أعمالاً منسوبة إلى فنان الشارع البريطاني بانكسي، ووصل سعر بعض القطع إلى 1500 يورو (1640 دولاراً) أو أكثر.

وقالت الشرطة في إقليم قطالونيا، أمس الخميس، إنها داهمت ورشة عمل داخل شقة في مدينة سرقسطة استخدمها المزوّرون لتزييف الأعمال الفنية قبل بيعها في قاعات المزادات أو متاجر التحف أو عبر منصات على الإنترنت.

وأوضحت الشرطة، في بيان، أن المحققين صادروا تسعة أعمال، وسجلوا ما لا يقل عن 25 عملية بيع لضحايا في إسبانيا وألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة واسكتلندا. ويخضع أربعة أشخاص للتحقيق بتهمة الاحتيال وارتكاب جرائم تعدي على الملكية الفكرية.

وفقاً للشرطة، قام “اثنان من المتابعين الشباب لفن الشارع لبانكسي يعانيان من مشاكل مالية” بصنع أعمال فنية على شاكلة أعمال بانكسي بطباعة الرسم بالتفريغ وبواسطة طوابع الحبر في ورشة سرقسطة، وباعوها في البداية بأسعار لا تزيد عن 80 يورو.

لكن موزعاً تعاون مع هيئة توزيع لصنع شهادات مزورة تنسب الأعمال إلى بانكسي، فنان الشارع الذي لم تُكشف هويته من قبل.

واكتشفت شركة بيست كونترول، وهي الجهة الوحيدة التي تصدر شهادات التصديق على أعمال بانكسي، أن الأعمال الفنية والشهادات مزيفة.

وقالت الشرطة: “التحقيق لا يزال مفتوحاً، ولا يستبعد وجود المزيد من الضحايا وإجراء اعتقالات جديدة”.

(رويترز)