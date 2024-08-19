الشرطة الإسرائيلية: انفجار تل أبيب كان “محاولة هجوم”- (صورة)

القدس: حسمت الشرطة الإسرائيلية موقفها، الإثنين، بأن انفجار العبوة الناسفة في مدينة تل أبيب مساء الأحد كان نتيجة “محاولة تنفيذ عملية هجومية”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “قررت الشرطة اليوم أنه كان هجوما فاشلا، ويعتقد أن الشخص الذي كان يحمل الحقيبة مع العبوة الناسفة من سكان الأراضي الفلسطينية”.

وأضافت: “قُتل مساء أمس الأحد رجل في الخمسين من العمر، لا يزال مجهول الهوية، جراء انفجار عبوة ناسفة في تل أبيب، وأصيب أحد المارة (33 عاما) بجروح متوسطة”.

منفذ عملية تل أبيـب تقبله الله. كان يحمل قنـبلة قوية في حقيبة الظهر. pic.twitter.com/FphHZkO5xY — قـٰٓـا ســِم (@kassim7th) August 18, 2024

وتابعت: “تم رصد المشتبه به الذي يحمل عبوة ناسفة شديدة الانفجار في حقيبة على ظهره فانفجرت مساء أمس في تل أبيب، وذلك أثناء سيره في شارع “هاليحي”، فيما تشتبه قوى الأمن أن الهجوم فشل بسبب “حادث عمل”.

من جهتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن قائد شرطة منطقة أيالون (وسط إسرائيل) تانتز حاييم بوبليل قوله إن “انفجار الأمس في تل أبيب كان بالتأكيد هجوما تم منعه، وكان المشتبه به يتحرك بعبوة ناسفة في جنوب المدينة عندما انفجرت، ما أسفر عن مقتل المشتبه به، وإصابة رجل آخر”.

وأضافت: “وفقا لمصدر في المؤسسة الأمنية، فإن المشتبه به جاء من الضفة الغربية”.

كما أظهرت لقطات مصورة المشتبه به، وهو يسير مع العبوة الناسفة على ظهره بين المدنيين في جنوب تل أبيب”.

وتابعت: “قد يكون سبب الانفجار خلل في آلية تشغيل العبوة الناسفة”.

ولفتت إلى صعوبة التعرف على الجثة بعد الانفجار.

وقالت القناة الإسرائيلية: “لم تتمكن الشرطة من التعرف على وجه اليقين على هوية الجثة بسبب شدة الإصابة”.

(الأناضول)