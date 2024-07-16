سياسة | دولي

الشرطة الإسرائيلية: تأهب وإغلاق طرق بمدينة إيلات إثر حادث أمني

16 - يوليو - 2024

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القدس: أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، التأهب الأمني وإغلاق عدد من الطرق بمدينة إيلات (جنوب) على خلفية حادث وصفته بأنه “أمني مشتبه به”.

وقالت في بيان: “عقب حادث أمني مشتبه به في منطقة الطريق السريع رقم 12 في إيلات، تقوم قوات الشرطة بما في ذلك شرطة حراس الحدود والجيش الإسرائيلي بإغلاق الطرق المؤدية إلى المدينة”.

ويقع الطريق 12 على مقربة من الحدود المصرية.

وفي السياق، نفت الشرطة ادعاءات وقوع إطلاق نار إثر الحادث.

وادعت في بيانها: “خلافا للرسائل الكاذبة التي يتم نشرها الآن، سنوضح أنه لا يوجد أي حادث إطلاق نار في مدينة إيلات”.

وفي بيان لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه “تم إزالة الشبهة بوجود حادث أمني في منطقة الطريق السريع رقم 12 قرب مدينة إيلات”.

ولم تدل الشرطة الإسرائيلية أو الجيش بمزيد من التفاصيل عن طبيعة الحادث الأمني، أو هوية أي مشتبه به.

(الأناضول)

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  1. يقول حمدان العربي / الجزائر:
    يوليو 16, 2024 الساعة 11:45 ص

    أكيد صواريخ اليمن وصلت..

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 16, 2024 الساعة 12:05 م

    اللهم عجل بزوال عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة التي جاءوا بها من شوارع أروربا القذرة قذارة النازية الصهيونية الفاشية العنصرية البغيضة المقيتة لتعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🔥

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    1. يقول متتبع:
      يوليو 16, 2024 الساعة 3:45 م

      اللهم آمين يا رب العالمين

  3. يقول بلال:
    يوليو 16, 2024 الساعة 12:42 م

    مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة كان يستقلها براء القاطرجي في منطقة الصبورة في ريف دمشق، ما أدى إلى مقتله مع شخص آخر كان برفقته.

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  4. يقول مراد الجزائري:
    يوليو 16, 2024 الساعة 2:30 م

    ا سمها الحقيقي ام رشراش

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