الشرطة الإسرائيلية: تأهب وإغلاق طرق بمدينة إيلات إثر حادث أمني

القدس: أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، التأهب الأمني وإغلاق عدد من الطرق بمدينة إيلات (جنوب) على خلفية حادث وصفته بأنه “أمني مشتبه به”.

وقالت في بيان: “عقب حادث أمني مشتبه به في منطقة الطريق السريع رقم 12 في إيلات، تقوم قوات الشرطة بما في ذلك شرطة حراس الحدود والجيش الإسرائيلي بإغلاق الطرق المؤدية إلى المدينة”.

ويقع الطريق 12 على مقربة من الحدود المصرية.

وفي السياق، نفت الشرطة ادعاءات وقوع إطلاق نار إثر الحادث.

وادعت في بيانها: “خلافا للرسائل الكاذبة التي يتم نشرها الآن، سنوضح أنه لا يوجد أي حادث إطلاق نار في مدينة إيلات”.

وفي بيان لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه “تم إزالة الشبهة بوجود حادث أمني في منطقة الطريق السريع رقم 12 قرب مدينة إيلات”.

ولم تدل الشرطة الإسرائيلية أو الجيش بمزيد من التفاصيل عن طبيعة الحادث الأمني، أو هوية أي مشتبه به.

(الأناضول)