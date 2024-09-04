الشرطة الإسرائيلية تخلّص وزير التعليم من أيدي متظاهرين اقتحموا مدرسة بمستوطنة كفار مناحيم- (تدوينة)

القدس المحتلة: تمكنت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، من تخليص وزير التعليم يوآف كيش من متظاهرين يرتدي بعضهم قمصانا عليها عبارات “انتخابات الآن” بعد اقتحامهم مدرسة خلال تواجده فيها، مطالبين بصفقة لإعادة الأسرى من غزة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “تم توثيق تخليص وزير التعليم يوآف كيش، اليوم (الأربعاء)، من مواجهة مع متظاهرين بعد جولة في المدرسة الابتدائية في مستوطنة كفار مناحيم (وسط)”.

وأوضحت الصحيفة أن عشرات المتظاهرين الذين يرتدي بعضهم قمصانا عليها عبارة “انتخابات الآن”، انتظروا الوزير وحاصروا المدرسة قبل وصوله ورددوا بمكبرات الصوت أسماء الأسرى الذين ما زالوا بقطاع غزة.

وهتف المتظاهرون بين شعارات أخرى: “لماذا ما زالوا (الأسرى) في غزة؟”.

ومنذ الأحد، تصاعدت الاحتجاجات في إسرائيل عقب إعلان الجيش إعادة 6 جثث من نفق بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة لأسرى قالت وسائل إعلام عبرية إن أسماء 3 منهم على الأقل وردت ضمن صفقة كان يجرى الإعداد لها قبل شهرين، قبل أن يضيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شروطا جديدة أعاقت تنفيذها.

وقالت القناة “12” الخاصة، إنه لدى وصول كيش، حاول المتظاهرون منعه من الدخول لتبعدهم الشرطة بالقوة، ما سمح للوزير بالدخول عبر البوابة – التي تم إغلاقها بعد ذلك.

لكن عددا من المتظاهرين تسلقوا بوابة المدرسة، وتابعوا طريقهم حتى الغرفة التي كان يلتقي فيها الوزير بإدارة المدرسة، واحتجوا على سلوكه فيما يتعلق بالحرب على غزة وصفقة إعادة الأسرى.

وحاول المتظاهرون أيضا منع خروج كيش من المدرسة، وفي مقطع فيديو تم التقاطه في المكان، يظهر العديد من عناصر الشرطة وهم يحيطون بالوزير ويخرجونه بين المتظاهرين الغاضبين الذين هتفوا “عار عليك” و”فاشل”.

واعتقلت الشرطة اثنين من عدة متظاهرين اقتحموا المدرسة، ووجهت لهم تهما بالاعتداء ومحاولة الاعتداء، وفق ذات المصدر.

من جانبه، قال الوزير بحسابه على منصة “إكس” إن “متظاهرين من مثيري الشغب ضربوا ضباط شرطة واقتحموا حرم المدرسة بعنف”، مضيفا: “هذه ليست مظاهرة مشروعة، إنها تجاوز للخط الأحمر”.

وأردف: “أثناء زيارتي للمدرسة تعرضت مع معلمي المدرسة ومسؤولي وزارة التعليم لهجوم من متظاهرين يرتدون قمصانا عليها عبارة (انتخابات الآن) ويحملون أعلاما صفراء وقاموا بضرب رجال الشرطة ودفعهم بعنف واقتحام المدرسة في انتهاك صارخ للقانون”.

מפגינים פורעי חוק שמכים שוטרים ופורצים לשטח בית ספר באלימות – זו לא הפגה לגיטימית זו חציית קו אדום!* אחרי יום בו ביקרתי את ילדי אשכול, שדרות, שער הנגב שדות נגב, נתיבות וחוף אשקלון, הגעתי למועצה אזורית יואב, כדי לשוחח עם צוות בית הספר שקלט את ילדי ניר עוז. במהלך הביקור הותקפתי… pic.twitter.com/SXwyWkhHHw — יואב קיש Yoav Kisch (@YoavKisch) September 4, 2024

ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وحماس إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وتمسكه بمحوري فيلادلفيا ونتساريم جنوب ووسط القطاع، بينما تطالب حماس بانسحاب إسرائيلي كامل من غزة وعودة النازحين دون تقييد.

ويتهم مسؤولون أمنيون والمعارضة وعائلات الأسرى نتنياهو منذ أشهر بعرقلة إبرام اتفاق مع حماس خشية انهيار ائتلافه الحاكم وفقدانه منصبه.

(الأناضول)