الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في إحدى المستوطنات

القدس: أعلنت الشرطة الإسرائيلية، السبت، أنها قامت باعتقال شاب فلسطيني بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن عند مدخل إحدى المستوطنات في شمال إسرائيل.

وأوضحت الشرطة، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة “إكس”، أن بلاغا ورد بشأن “مشتبه به” وصل إلى مدخل كيبوتس “متسر” في منطقة هشارون التابعة للواء الساحل.

وأضاف البيان أن سائق مركبة خاصة لاحظ وجود الشاب قرب المدخل، فتوقف وأبلغ حارس الكيبوتس، الذي حضر إلى المكان وقام بتحييد الشاب بعدما تبين أنه يحمل سكينا، بحسب الرواية الإسرائيلية.

وذكرت الشرطة أن الشاب المعتقل يبلغ من العمر 24 عاما وينحدر من مخيم طولكرم للاجئين، مشيرة إلى أنه تم توقيفه في الموقع ونقله للتحقيق بالتعاون مع جهاز الأمن العام “الشاباك”.

ولم توضح الشرطة ما إذا كان الحارس أطلق النار على الشاب الفلسطيني أم لا.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصعد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الاعتداءات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من ألف فلسطيني وإصابة الآلاف واعتقال ما يزيد عن 18 ألفا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.