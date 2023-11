الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين من قطاع غزة في القدس الشرقية المحتلة- (فيديو)

القدس: اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، 11 فلسطينياً من قطاع غزة تواجدوا في مستشفى المقاصد في القدس الشرقية المحتلة، وفقاً لبيان للشرطة وشهود عيان.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية اعتقال “11 شخصاً من سكان غزة، الذين كانوا يقيمون في إسرائيل بشكل غير قانوني… دخلوا إلى إسرائيل بتصريح بغرض مرافقة مريض لأسباب إنسانية، ولكن التصريح انتهى في شهر آب/أغسطس الماضي”.

وبحسب البيان، فإن المعتقلين رجال ونساء على حد سواء، وإحدى النسوة “شقيقة ناشط في الجناح العسكري لمنظمة حماس”.

وبحسب البيان أيضاً، فإن المعتقلين تواجدوا في القدس “تحت رعاية المستشفى”.

ومن بين المعتقلين الذين تمت إحالتهم إلى التحقيق أحد سكان الضفة الغربية “المقيم في إسرائيل بشكل غير قانوني”.

وأظهر مقطع فيديو وزّعته الشرطة الإسرائيلية مداهمتها للمستشفى الواقع على جبل الزيتون، وتفتيشها لمرافقه قبل أن تضع الأصفاد في يدي رجلين.

وأكد شاهد عيان “اقتحام القوات الإسرائيلية لمستشفى المقاصد بأعداد كبيرة وانتشارهم في جميع أقسامه”.

وأضاف لوكالة فرانس برس أن المعتقلين كانوا قد وصلوا للعلاج بتصاريح قانونية، قبل اندلاع الحرب، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ولم يتمكنوا لاحقاً من العودة إلى قطاع غزة.

