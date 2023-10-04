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الشرطة الإسرائيلية تعتقل 5 أشخاص بسبب تصرفات عدائية ضد مسيحيين في القدس- (فيديو) 

منذ ساعة واحدة

قالت الشرطة إنها ستستخدم كاميرات مراقبة أمنية ودوريات ومراقبة للإنترنت لمكافحة اعتداءات المستوطنين على غير اليهود

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القدس: اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، خمسة للاشتباه في بصقهم على مسيحيين، أو كنائس في المدينة القديمة في القدس، وشكلت فريق تحقيق خاص للتعامل مع الشكاوى المتزايدة من سلوكيات عدائية ضد المسيحيين.

وقال دورون ترجمان قائد شرطة القدس: “للأسف شهدنا استمرار تصرفات مشينة من الكراهية موجهة لمسيحيين في المدينة القديمة في القدس، بالأساس عبر قيام متطرفين بالبصق”.

ولم ترد تفاصيل عن هويات من اعتُقلوا.

وقال مسيحيون في المنطقة إنهم يواجهون مضايقات متزايدة وتخويفاً من يهود قوميين متعصبين، خاصة منذ تولي ائتلاف يميني متطرف السلطة، في أواخر العام الماضي، برئاسة بنيامين نتنياهو.

وجاءت الاعتقالات، اليوم الأربعاء، في وقت تستعد فيه المدينة لمسيرة القدس السنوية، التي عادة ما تجتذب مشاركة حشود ضخمة، بما يشمل آلاف المسيحيين.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية لقطات فيديو في المدينة القديمة، هذا الأسبوع، تظهر متشددين يهوداً، ومعهم أطفال صغار، وهم يبصقون، في ما يبدو على الأرض، لدى عبورهم أمام مجموعة من المسيحيين الأجانب.

وندد نتنياهو بالواقعة ووعد باتخاذ “إجراء فوري وحاسم”.

وقال على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “إسرائيل ملتزمة بالكامل بحماية الحقوق المقدسة للعبادة والحج إلى المواقع المقدسة لكل الأديان”.

وقال ترجمان إن الشرطة ستستخدم كاميرات مراقبة أمنية ودوريات ومراقبة للإنترنت لمكافحة الظاهرة في وقتها، وبعد ذلك، إضافة إلى إمكانية البدء في فرض “غرامات إدارية” خاصة.

(رويترز)

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