الشرطة الإسرائيلية تقمع متظاهرين في تل أبيب يطالبون بإبرام صفقة تبادل- (صور وفيديو)

القدس: قمعت الشرطة الإسرائيلية، السبت، متظاهرين في تل أبيب بعد إغلاقهم أحد الشوارع الرئيسية خلال مظاهرة تطالب بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.

أحد عناصر شرطة الاحتلال يعتدي على مستوطن، خلال تظاهرة تطالب بإبرام صفقة تبادل الأسرى. pic.twitter.com/l5PXHOuVxW — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 4, 2025

عاجل | مصادر عبرية: شرطة الاحتلال تقمع مستوطنين وتعتقل عدداً منهم خلال تظاهرة تطالب بإبرام صفقة تبادل الأسرى. pic.twitter.com/n34UpH2KSt — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 4, 2025

وشارك آلاف الإسرائيليين في عدة مظاهرات في تل أبيب، ومدن أخرى أبرزها نهاريا وحيفا (شمال) ورحوبوت (وسط).

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” (خاصة) إن “الشرطة الإسرائيلية قمعت أكثر من 200 متظاهرا أغلقوا شارع بيغن الرئيسي وسط تل أبيب، (كانوا) ضمن مظاهرة مطالبة بإبرام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية”.

ووفق الصحيفة “أشعل المتظاهرون النيران في شارع بيغن، وأغلقوه أمام حركة المركبات لقرابة ساعة من الزمن، قبل أنّ تفرقهم الشرطة بالقوة”.

بدورها، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) إلى أنّ المتظاهرين” ردوا على قمع عناصر الشرطة لهم بالهتاف: “أنتم إرهابيون”.

وشارك العديد من أفراد عائلات المحتجزين في مظاهرات تل أبيب، وفق “يديعوت أحرنوت”.

فيديو جديد.. أحد عناصر شرطة الاحتلال يعتدي على مستوطن في “تل أبيب”، خلال تظاهرة تطالب بإبرام صفقة تبادل الأسرى. pic.twitter.com/ky0LIvyF9D — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 4, 2025

وفي وقت سابق السبت، بثت “كتائب القسام” تسجيلا مصورا للأسيرة ليري ألباج، التي عبرت عن استيائها من تجاهل حكومة بلادها وجيشها لها ولغيرها من الأسرى الإسرائيليين بغزة، متسائلة باستنكار “هل تريدون قتلنا؟”

وبعد نشر الفيديو، طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين، حكومتهم بإبرام صفقة تبادل بشكل فوري، متهمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلتها لـ”اعتبارات سياسية”.

والجمعة، عاد الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع حماس بوساطة قطرية ومصرية.

وتطالب عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة نتنياهو بمنح الوفد تفويضا كاملا للتوصل إلى صفقة تبادل.

ترجمة قدس| القناة 12 العبرية: آلاف المستوطنين توافدوا لمساندة أهالي أسرى الاحتلال بغزة في مظاهرة داخل “تل أبيب”؛ للمطالبة بإبرام صفقة تبادل. pic.twitter.com/sBt5xdo5xP — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 4, 2025

وفي 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اتهمت حماس إسرائيل بـ”وضع قضايا وشروط جديدة تتعلق بالانسحاب (من غزة) ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، ما أجل التوصل لاتفاق كان متاحا”.

وأكدت حماس عبر بيان حينها، أن ذلك يحدث رغم أن المفاوضات كانت “تسير في الدوحة بشكل جدي”، ورغم إبدائها “المسؤولية والمرونة” لإنجاحها.

لكن مكتب نتنياهو ادعى في المقابل عبر بيان، أن الحركة الفلسطينية من تضع “عقبات جديدة” أمام التوصل إلى صفقة.

ولأكثر من مرة تعثرت مفاوضات تبادل الأسرى التي تجري بوساطة قطرية مصرية أمريكية، جراء إصرار نتنياهو على “استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع”.

من جانبها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من قطاع غزة ووقف تام للحرب، بغية القبول بأي اتفاق.

وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق للحفاظ على منصبه، إذ يهدد وزراء متطرفون بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بمغادرة الحكومة وإسقاطها إذا قبلت إنهاء الإبادة بغزة.

وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، فيما تقدر وجود 100 أسير إسرائيلي بقطاع غزة، في حين أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى لديها في غارات عشوائية إسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

(الأناضول)