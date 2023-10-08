الشرطة الإسرائيلية تنشر أسماء 30 ضابطاً وعنصراً قتلوا في هجمات “حماس”- (فيديو)

القدس: نشرت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، أسماء 30 ضابطاً وعنصراً قالت إنهم قتلوا، السبت، خلال معارك خاضوها ضد عناصر من حركة “حماس”.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان: “بعد يوم من القتال المليء بالمعارك التي وقف فيها ضباط الشرطة وجنود حرس الحدود وجنود الجيش بشراسة في جبهة المعركة ضد العدو، نعلن ببالغ الحزن والأسى عن مقتل 30 شرطياً”.

وأضافت: “من بين القتلى قائد محطة الشرطة في رهط (جنوب) ج. دافيدوف، وقائد فرقة يوآف في المنطقة الجنوبية أمين أوخوندوف، ومنسق تحقيقات محطة شرطة سديروت (جنوب) مئير أبيرجيل”.

وأشارت إلى مقتل ضباط وعناصر في الوحدة الخاصة لمكافحة “الإرهاب”، ورقيب أول من الوحدة السرية للمنطقة العسكرية الجنوبية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر، في وقت سابق، الأحد، أسماء 26 ضابطاً وجندياً قتلوا في المواجهة مع عناصر “حماس”.

وفجر السبت، أطلقت “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة عملية “طوفان الأقصى”؛ رداً على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيّما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني نسمة، وتحاصره إسرائيل منذ عام 2006.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مقتل 256 فلسطينياً وإصابة 1788 آخرين، فيما أفادت القناة “12” الإسرائيلية (خاصة)، الأحد، بمقتل ما لا يقل عن 350 في إسرائيل، بالإضافة إلى إصابة 1864 آخرين، بينهم 19 في حالة حرجة، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية.

(الأناضول)