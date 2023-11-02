سياسة | دولي

الشرطة الإسرائيلية تهاجم يهوداً أرثوذكس في القدس المحتلة بسبب احتجاجهم ضد العدوان على غزة- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

يهود ضد الصهيونية

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القدس المحتلة: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر قيام شرطة الاحتلال بالاعتداء على يهود أرثوذكس تظاهروا في أحد أحياء القدس تضامناً مع الفلسطينيين وضد العدوان الإسرائيلي على غزة.

وبحسب ما ورد، فقد تم تصوير اللقطات أثناء مداهمة شرطة الاحتلال للمنطقة بهدف إنزال الأعلام الفلسطينية في الحي اليهودي المناهض للصهيونية “ميا شعاريم” في القدس.

وأظهر اللقطات مهاجمة رجال الشرطة الإسرائيلية للسكان، وهم يضربونهم، أيضاً، ويلكمونهم في الوجه، فيما يستمر عنف الشرطة ضد اليهود المتشددين باستمرار، لدعمهم الفلسطينيين.

وكتب الصحافي داني كوهين على تويتر تعليقاً على الاعتداء “هذا هو ميا شيريم، الحي اليهودي في القدس، عاصمة فلسطين”.

وأضاف ” اليهود الذين يعيشون هنا يعتبرون انفسهم يهوداً فلسطينيين ويقاتلون ضد إسرائيل والصهيونية منذ سنوات”.

وكتب ” اليهود هنا هم يهود يعادون الصهيونية وإسرائيل”.

وقال :” إسرائيل الصهيونية تضطهد اليهود في هذا الحي منذ سنوات وحولته إلى غيتو، ويقوم الصهاينة باستمرار بمداهمة اليهود واعتقالهم وضربهم “

واستنتج الكاتب أن “الجريمة الوحيدة لهولاء اليهود هي أنهم يدعمون الدولة الفلسطينية”.

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