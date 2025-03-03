الشرطة الإسرائيلية: منفذ هجوم حيفا درزي إسرائيلي عاد مؤخراً من الخارج 

حيفا: قالت الشرطة الإسرائيلية، الإثنين، إن منفذ الهجوم طعناً في المحطة المركزية في حيفا، الذي أدّى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، درزي من مدينة شفا عمرو في الشمال، عاد مؤخراً من الخارج.
وقالت الشرطة في بيان: “الإرهابي درزي إسرائيلي من شفا عمرو، أمضى الأشهر الأخيرة في الخارج، وعاد إلى إسرائيل الأسبوع الماضي”.
(أ ف ب)
درزي ! ! ! مفجأة سترعب اسرائيل لانها لن تعلم من اين سيأتيها الخطر تحية تقدير و اعجاب لهذا البطل و الذي اثبت ان كل اهل فلسطين سكاكين جاهزة لذبح المعتدي
واللهم ارحمه
البطل درزي عربي اصيل يرفض الذل و الخضوع أمام العدو الإسرائيلي النازي
رحمه الله و تقبله الله شهيداً في هذا الشهر المبارك. هذا رد الأخوة الدروز على القذرياهو.
هذه العملية ضربة قاصمة لسياسة “فرق تسد” التي يود المجرم نتنياهو تجسدها من خلال التفريق بين ابناء الامة الواحدة، وادعاء حماية هذا المكون الاصيل في سوريا.
هذه رسالة رائعة لعملاء إسرائيل في الداخل و الخارج و خصوصا سوريا، ان الشرفاء الدروز لهم بالمرصاد.
ويل للصهاينة من ثورة الدروز الابطال
وما هو الغريب في الموضوع ،، الشهيد درزي عربي اصيل ابن جبل العرب الذي يأبى الخضوع للمحتل و يعتبر المقاومة شرف كبير .دماء الشهيد تنادي باعلى الصوت على بني معروف الاحرار الشجعان أن المقاومة ضد العدو الصهيوني النازي هي الطريق الصحيح لتحقيق الكرامة
رحمه الله ، حفيد سلطان باشا الأطرش
ردّ عظيم و سريع جداً على تخرّصات النتن ياهو القذرة السخيفة ظاناً أنه يستطيع دق إسفين بينهم و بقية السوريين
هكذا يكون الدروز في الموقع الصحيح ، على خطى الشهيد سمير القنطار