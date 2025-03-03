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الشرطة الإسرائيلية: منفذ هجوم حيفا درزي إسرائيلي عاد مؤخراً من الخارج 

3 - مارس - 2025

أفراد خدمة الطوارئ ينقلون جثة من موقع هجوم طعن في حيفا، 3 مارس/آذار 2025. رويترز

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حيفا: قالت الشرطة الإسرائيلية، الإثنين، إن منفذ الهجوم طعناً في المحطة المركزية في حيفا، الذي أدّى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، درزي من مدينة شفا عمرو في الشمال، عاد مؤخراً من الخارج.

وقالت الشرطة في بيان: “الإرهابي درزي إسرائيلي من شفا عمرو، أمضى الأشهر الأخيرة في الخارج، وعاد إلى إسرائيل الأسبوع الماضي”.

(أ ف ب)

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  1. يقول مصري حزين:
    مارس 3, 2025 الساعة 11:08 ص

    درزي ! ! ! مفجأة سترعب اسرائيل لانها لن تعلم من اين سيأتيها الخطر تحية تقدير و اعجاب لهذا البطل و الذي اثبت ان كل اهل فلسطين سكاكين جاهزة لذبح المعتدي

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  2. يقول Abdo:
    مارس 3, 2025 الساعة 11:22 ص

    واللهم ارحمه

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  3. يقول ابو علي / الاردن:
    مارس 3, 2025 الساعة 11:44 ص

    البطل درزي عربي اصيل يرفض الذل و الخضوع أمام العدو الإسرائيلي النازي

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  4. يقول مجتهد:
    مارس 3, 2025 الساعة 11:54 ص

    رحمه الله و تقبله الله شهيداً في هذا الشهر المبارك. هذا رد الأخوة الدروز على القذرياهو.

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  5. يقول شرحبيل الشامي:
    مارس 3, 2025 الساعة 11:55 ص

    هذه العملية ضربة قاصمة لسياسة “فرق تسد” التي يود المجرم نتنياهو تجسدها من خلال التفريق بين ابناء الامة الواحدة، وادعاء حماية هذا المكون الاصيل في سوريا.

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  6. يقول عمران:
    مارس 3, 2025 الساعة 12:17 م

    هذه رسالة رائعة لعملاء إسرائيل في الداخل و الخارج و خصوصا سوريا، ان الشرفاء الدروز لهم بالمرصاد.

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  7. يقول هشام:
    مارس 3, 2025 الساعة 12:41 م

    ويل للصهاينة من ثورة الدروز الابطال

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  8. يقول فاطمة:
    مارس 3, 2025 الساعة 1:00 م

    وما هو الغريب في الموضوع ،، الشهيد درزي عربي اصيل ابن جبل العرب الذي يأبى الخضوع للمحتل و يعتبر المقاومة شرف كبير .دماء الشهيد تنادي باعلى الصوت على بني معروف الاحرار الشجعان أن المقاومة ضد العدو الصهيوني النازي هي الطريق الصحيح لتحقيق الكرامة

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  9. يقول محمد شهاب:
    مارس 3, 2025 الساعة 1:10 م

    رحمه الله ، حفيد سلطان باشا الأطرش
    ردّ عظيم و سريع جداً على تخرّصات النتن ياهو القذرة السخيفة ظاناً أنه يستطيع دق إسفين بينهم و بقية السوريين

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  10. يقول سامر العربي:
    مارس 3, 2025 الساعة 1:15 م

    هكذا يكون الدروز في الموقع الصحيح ، على خطى الشهيد سمير القنطار

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