الشرطة الإسرائيلية: منفذ هجوم حيفا درزي إسرائيلي عاد مؤخراً من الخارج 

أفراد خدمة الطوارئ ينقلون جثة من موقع هجوم طعن في حيفا، 3 مارس/آذار 2025. رويترز

حيفا: قالت الشرطة الإسرائيلية، الإثنين، إن منفذ الهجوم طعناً في المحطة المركزية في حيفا، الذي أدّى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، درزي من مدينة شفا عمرو في الشمال، عاد مؤخراً من الخارج.

وقالت الشرطة في بيان: “الإرهابي درزي إسرائيلي من شفا عمرو، أمضى الأشهر الأخيرة في الخارج، وعاد إلى إسرائيل الأسبوع الماضي”.

(أ ف ب)