الشرطة الإسرائيلية: نحو 7 ملايين تظاهروا ضد “التعديلات القضائية”

القدس: كشف قائد الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، الإثنين، عن مشاركة نحو 7 ملايين في التظاهرات المستمرة منذ 7 يناير/كانون الثاني الماضي، ضد “التعديلات القضائية” المثيرة للجدل والتي تدفع بها الحكومة.

جاء ذلك خلال كلمة لشبتاي، في مؤتمر لنقابة المحامين الإسرائيلية، حسبما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس” العبرية.

ويشارك عشرات الآلاف وأحيانا كثيرة مئات آلاف الإسرائيليين في الاحتجاجات المستمرة منذ 35 أسبوعا في أنحاء البلاد.

وتجري الاحتجاجات مساء كل يوم سبت، في 155 موقعا، بحسب المنظمين.

وقال شبتاي إن “ما بين 6 و7 ملايين إسرائيلي شاركوا في الاحتجاجات التي نظمت في 4400 موقع”.

وأضاف أن قوات الشرطة “تهدف إلى تعظيم حقوق المتظاهرين، مع التسبب في الحد الأدنى من الإزعاج لحرية حركة المواطنين وروتينهم اليومي”.

وتابع: “إذا كان هناك شيء واحد أنا فخور به، فهو قدرتنا على الحفاظ على الشرطة كقوة غير حزبية تعمل بنزاهة”.

وتقول الحكومة إن حزمة القوانين تهدف إلى الإصلاح القضائي، ولكن المعارضة تقول إن من شأنها “تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.

وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، صوت الكنيست (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون “الحد من المعقولية” ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.

وقانون “الحد من المعقولية” واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار “إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية”، ضمن خطة “إصلاح القضاء” التي تصفها المعارضة بـ”الانقلاب”.

(الأناضول)