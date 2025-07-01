الشرطة الإسرائيلية والـ”شين بيت” يعتقلان زوجين للاشتباه في تجسسهما لصالح إيران

تل أبيب: قامت الشرطة الإسرائيلية، بتوجيه من جهاز الأمن الداخلي (شين بيت)، باعتقال زوجين في الثلاثينيات من عمرهما، للاشتباه في قيامهما بالتجسس ضد إسرائيل لصالح إيران.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن الإعلان عن نبأ اعتقال الزوجين، وهما من مدينة رعنانا الواقعة في وسط البلاد، جاء في بيان مشترك صدر عن الشرطة وجهاز “شين بيت”.

وجاء في البيان، أن الشرطة قامت بتفتيش شقة الزوجين، وصادرت عدداً من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والمعدات التكنولوجية، بالإضافة إلى توصلها لاتصالات يشتبه في أنها مراسلات تمت بين الزوجين ووسيط.

ومن المقرر أن يمثل المشتبه بهما أمام المحكمة في جلسة بغرض تمديد اعتقالهما.

(د ب أ)