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الشرطة الإيرانية: سنواصل فرض عقوبات صارمة على النساء إذا لم يلتزمن بالزي الإسلامي

24 - يوليو - 2024

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طهران:  قالت الشرطة الإيرانية إنها ستواصل فرض عقوبات صارمة على النساء إذا لم يلتزمن بقواعد الزي الإسلامي، حتى بعد انتخاب الرئيس المعتدل مسعود بزشكيان.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، عن نائب رئيس الشرطة الإيرانية، قاسم رضائي، القول “لن يتغير شيء، لأن الالتزام بقواعد الزي الإسلامي ليس فقط بحكم القانون، بل هو أيضا جزء من واجباتنا الدينية”.

وأكد رضائي أن الشرطة لن تظهر أي تسامح، ولن تتأثر بالتغييرات في الحكومة أو “الموجات السياسية الجديدة”.

وقد أثار التطبيق الصارم والعنيف لقواعد الزي انتقادات شديدة في الداخل والخارج خلال الشهور الأخيرة.

وتقوم ما تسمى بشرطة الأخلاق بفرض قواعد اللباس بشكل أكثر صرامة منذ بدء حركة حقوق المرأة في أيلول/سبتمبر 2022.

 (د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 28, 2024 الساعة 9:32 ص

    حيا الله أحرار إيران العظيمة يا فهيمة ✌️🇮🇷😃👍

    رد

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