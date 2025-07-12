الشرطة الإيرانية: مداهمة ورشة تصنيع المُسيرات لإسرائيل بطهران

طهران: داهمت السلطات الإيرانية في العاصمة طهران، السبت، موقعًا قالت إن “عملاء” لإسرائيل استخدموه في تصنيع طائرات مسيرة.

وأظهرت مشاهد نشرتها الشرطة وجود قطع طائرات مسيرة ومواد متفجرة داخل الموقع المُداهم.

ولم تكشف الشرطة عن الموقع بالتحديد، واكتفت بالإشارة إلى أنه يقع في العاصمة الإيرانية.

يُذكر أن إسرائيل نفذت جزءًا من هجماتها الأخيرة على إيران باستخدام طائرات مسيرة انتحارية أطلقها عملاؤها من داخل الأراضي الإيرانية.

وخلال الهجمات الإسرائيلية على البلاد، أعلنت السلطات الإيرانية ضبط العديد من ورش تصنيع هذا النوع من الطائرات لصالح إسرائيل في عدة مدن، أبرزها طهران وأصفهان.

وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنت إسرائيل بدعم أمريكي، عدوانا على إيران استمر 12 يوما، استهدف مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

(الأناضول)