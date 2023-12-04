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الشرطة الإيطالية: اعتقال شخصين بتهمة نشر “دعاية إسلامية” على الإنترنت

4 - ديسمبر - 2023

صورة من الأرشيف لرجال شرطة إيطاليين- ا ف ب

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روما: قالت الشرطة في مدينة بريشيا بشمال إيطاليا، اليوم الإثنين، إنها ألقت القبض على شخصين لنشرهما “دعاية إرهابية” عبر الإنترنت مرتبطة بحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية وتنظيمي “الدولة الإسلامية” و”القاعدة”.

وأضافت، في بيان، أن المشتبه بهما مواطن باكستاني، ومواطن إيطالي من أصل باكستاني. وأردفت أنه تم اعتقالهما، بعد تحقيق بدأ في أكتوبر تشرين الأول 2022.

وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، أمس الأحد، إن إيطاليا ما زالت في حالة تأهب تحسّبا لهجمات إرهابية محتملة في أعقاب الهجوم الذي وقع مطلع الأسبوع في باريس، وأسفر عن مقتل سائح ألماني وإصابة اثنين آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن الوزير قوله: “لدينا ثقة في أنظمتنا الوقائية التقليدية، لكن الحذر يجب أن يظل عالياً”.

(رويترز)

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