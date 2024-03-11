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الشرطة الإيطالية تقبض على 3 فلسطينيين بتهمة “الإرهاب”

11 - مارس - 2024

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روما: ذكر بيان للشرطة الإيطالية اليوم الاثنين أنها ألقت القبض على ثلاثة فلسطينيين يقيمون في وسط إيطاليا، قالت إنهم كانوا يخططون لشن هجمات في دولة لم تحددها.

وأضافت أن الرجال الثلاثة الذين يعيشون في لاكويلا، الواقعة على بعد نحو 120 كيلومترا شمال شرقي روما، شكلوا خلية مرتبطة بكتائب شهداء الأقصى.

وكتائب شهداء الأقصى هي فصيل مسلح مرتبط بحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتعتبرها إسرائيل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جماعة إرهابية.

وقالت الشرطة إنها وجهت اتهامات إلى الفلسطينيين الثلاثة بالتآمر الجنائي لأغراض إرهابية أو تقويض النظام الديمقراطي، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما.

وأضافت الشرطة أن “المشتبه بهم شاركوا في الترويج والدعاية (…) وخططوا لشن هجمات، بما في ذلك هجمات انتحارية، على أهداف مدنية وعسكرية على أراض أجنبية”.

وتابع البيان أن أحد الرجال الثلاثة مطلوب من إسرائيل، وتدرس محكمة إيطالية طلبا لتسليمه.

وفي بيان منفصل أشاد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي باعتقال “ثلاثة إرهابيين خطرين” وقال إن إيطاليا في حالة تأهب قصوى دائما ضد التطرف.

ولم يصدر تعليق فوري من كتائب شهداء الأقصى.

(رويترز)

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  1. يقول عادل المغربي:
    مارس 11, 2024 الساعة 3:43 م

    ههههه شر البليه ما يضحك ثلاثة إرهابيين خطيرين تقول الشرطة الإيطالية أن واحد منهم مطلوب لإسرائيل السؤال الذي حير العالم أليست اسرائيل هي أكبر دولة إرهابية خطيرة على أمن العالم بأسره أم أن شرطة ايطاليا متورطة في قتل وإبادة وإرهاب الشعب الفلسطيني

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      مارس 14, 2024 الساعة 9:52 م

      أحسنت 😃👍

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