الشرطة البرازيلية: الرئيس السابق جاير بولسونارو خطط للفرار إلى الأرجنتين طلبا للجوء

برازيليا: قالت الشرطة في البرازيل إن رسائل عثر عليها في هاتف الرئيس السابق جاير بولسونارو أظهرت أنه كان يريد الفرار إلى الأرجنتين وطلب اللجوء السياسي من الرئيس خافيير مايلي.

واتهمت الشرطة، يوم الأربعاء، بولسونارو وأحد أبنائه رسميا بعرقلة العدالة في ما يتعلق بمحاكمته المرتقبة بشأن محاولة انقلاب مزعومة.

واطلعت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) على ملف التحقيق الذي أرسلته الشرطة إلى المحكمة العليا في البرازيل.

كما استهدفت الشرطة سيلاس مالافايا، القس الإنجيلي والحليف المقرب من بولسونارو، وصادرت جواز سفره أثناء التحقيقات.

