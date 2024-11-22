سياسة | دولي

الشرطة البرازيلية تتهم بولسونارو رسميا بالتخطيط لانقلاب

منذ 56 دقيقة

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ريو دي جانيرو: وجهت الشرطة الوطنية البرازيلية يوم الخميس، اتهامات رسمية للرئيس البرازيلي السابق اليميني جاير بولسونارو بالتخطيط لانقلاب لقلب نتيجة انتخابات 2022، بالتعاون مع مؤيديه، وفقا لبيان رسمي.

وقالت الشرطة إن الرئيس السابق عمل مع حلفائه في “منظمة إجرامية” على محاولة البقاء في السلطة بعد هزيمته في الانتخابات أمام الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

وسيقرر مكتب المدعي العام الآن ما إذا كان سيتبع توصية الشرطة ويقدم اتهامات ضد بولسونارو و36 مشتبها بهم آخرين.

وأشارت الشرطة إلى أن تحقيقاتها، التي استمرت نحو عامين، أظهرت أن المشتبه بهم كان لديهم هيكل واضح وتقسيم للعمل. وجرى تحديد مجموعات مختلفة، بما في ذلك مجموعة مسؤولة عن التضليل، والهجمات على النظام الانتخابي، وأخرى مسؤولة عن “تحريض الجيش على انقلاب”.

وبالإضافة إلى بولسونارو، يشمل المتهمون أيضا الجنرال السابق ورئيس مكتب الأمن المؤسسي أوغوستو هيلينو، ووزير الدفاع السابق براجا نيتو، ورئيس جهاز الاستخبارات السابق ألكسندر راماجيم، وجميعهم متهمون بجرائم إلغاء الدولة الدستورية الديمقراطية بالقوة والانقلاب وتشكيل منظمة إجرامية.

(د ب أ)

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