الشرطة البرازيلية تعلن أنها أحبطت مخططا لتفجير حفل ليدي جاجا في ريو وتعتقل شخصين

جانب من حفل حفل ليدي جاجا أمس السبت

ريو دي جانيرو: أعلنت الشرطة البرازيلية، اليوم الأحد، أنها أحبطت مخططا لتفجير حفل ليدي جاجا في ريو .

وقالت السلطات إنها اعتقلت شخصين على خلفية الهجوم المخطط له وهما – ما يشتبه أنه زعيم المجموعة بتهمة حيازة أسلحة غير مشروعة في ولاية ريو جراندي دو سول الواقعة جنوبي البلاد، ومراهق بتهمة حيازة مواد إباحية للأطفال في ريو.

وأفادت السلطات بأن الشرطة داهمت مواقع 15 مشتبها بهم في عدة ولايات في البرازيل وصادرت هواتف وأجهزة إلكترونية أخرى.

وكان الحفل، الذي أقيم أمس السبت، أكبر عرض في المسيرة الفنية لليدي جاجا، وحضره نحو مليوني متفرج على شاطئ كوباكابانا.

وقالت شرطة ولاية ريو دي جانيرو إنها تعاونت مع وزارة العدل لإحباط هجوم كان يخطط له مجموعة تروج لخطاب كراهية ضد مجتمع مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا.

وذكرت الشرطة أن المجموعة كانت تهدف إلى تطرف وتجنيد المراهقين لتنفيذ هجمات باستخدام قنابل مولوتوف ومتفجرات بدائية.

وأضافت الشرطة بأنه “تم التعامل مع الخطة على أنها ” مشكلة جماعية” هدفها اكتساب سوء سمعة على وسائل التواصل الاجتماعي”.

(أ ب)