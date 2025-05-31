الشرطة البريطانية: القبض على رجل بعد اصطدام سيارة بمشاة

لندن: قالت الشرطة في مقاطعة ليستيشير بوسط انكلترا إنه تم القبض على رجل بعد اصطدام سيارة بعدد من المشاة عقب بلاغ عن مشاجرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا”.

وأضافت الشرطة أن المصابين الحادث كانوا قد حضروا فعالية خاصة في مكان قريب .

وتم استدعاء الشرطة إلى شارع مونتفورت بمدينة ليستر بعد الساعة 1230 صباحا مباشرة (2330 بتوقيت غرينتش أمس الجمعة)، حيث أصيب رجلان وامرأتان جراء الحادث.

وتعرض ثلاثة منهم لإصابات خطيرة بينما تعرض أحد الرجلين لإصابات طفيفة. وما زال الأربعة في المستشفى.

وتم القبض على رجل 31/ عاما/، من ليستر، على خلفية الاشتباه في تسببه في إيذاء جسدي جسيم بهدف إحداث إصابات خطيرة عن طريق القيادة المتهورة. وما زال محتجزا لدى الشرطة.

(د ب أ)