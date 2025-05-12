سياسة | دولي | أوروبا

الشرطة البريطانية تحقق بشأن حريق دمر باب منزل يملكه رئيس الوزراء

12 - مايو - 2025

ضابط شرطة يقف في شارع مُطوق حيث اندلع حريق في منزل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في شمال لندن 12 مايو

حجم الخط
0

لندن: تجري الشرطة البريطانية تحقيقا بشأن حريق دمر باب منزل يملكه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الليلة الماضية.

وكان ستارمر قد استأجر المنزل منذ انتخابه في يوليو/تموز الماضي، ويعيش مع أسرته في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء في داونينغ ستريت.

وقال جهاز الإطفاء في لندن إنه تم استدعاء رجال الإطفاء بعد الساعة الواحدة صباحا، وتم إخماد الحريق في غضون نصف ساعة.

وقالت شرطة العاصمة إن عناصرها التي انتقلت إلى موقع الحادث وجدت أضرارا، لكن لم يصب أحد بأذى. وأضافت “نجرى تحقيقا بشأن الحريق ويتواصل الطوق الأمني المفروض بينما تستمر التحقيقات”.

(أ ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

السفير الأمريكي في إسرائيل يهاجم رئيس الوزراء البريطاني- (تدوينات)
8 - أغسطس - 2025
ستارمر: قرار إسرائيل بشأن غزة خاطئ
8 - أغسطس - 2025
يا للعار… يلوّحون بدولة فلسطينية
4 - أغسطس - 2025
أردوغان يوجه التحية لستارمر على تصريحاته بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية
4 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية