الشرطة البريطانية تحقق بشأن حريق دمر باب منزل يملكه رئيس الوزراء

ضابط شرطة يقف في شارع مُطوق حيث اندلع حريق في منزل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في شمال لندن 12 مايو

لندن: تجري الشرطة البريطانية تحقيقا بشأن حريق دمر باب منزل يملكه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الليلة الماضية.

وكان ستارمر قد استأجر المنزل منذ انتخابه في يوليو/تموز الماضي، ويعيش مع أسرته في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء في داونينغ ستريت.

وقال جهاز الإطفاء في لندن إنه تم استدعاء رجال الإطفاء بعد الساعة الواحدة صباحا، وتم إخماد الحريق في غضون نصف ساعة.

وقالت شرطة العاصمة إن عناصرها التي انتقلت إلى موقع الحادث وجدت أضرارا، لكن لم يصب أحد بأذى. وأضافت “نجرى تحقيقا بشأن الحريق ويتواصل الطوق الأمني المفروض بينما تستمر التحقيقات”.

(أ ب)