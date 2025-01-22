 الشرطة البريطانية تقبض على صبي بعد الإساءة لزوجة مهاجم أرسنال

لندن: ألقت الشرطة البريطانية القبض على صبي بسبب توجيهه رسائل مسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لزوجة الألماني كاي هافيرتز مهاجم فريق أرسنال الإنكليزي.

وأعادت صوفيا زوجة هافيرتز نشر رسالتين تلقتهما عبر حسابها على شبكة إنستغرام بعد خسارة أرسنال أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم في 15 يناير/ كانون الثاني.

وكان هافيرتز أضاع الركلة الحاسمة أمام مانشستر يونايتد في ركلات الترجيح ليودع الفريق اللندني المسابقة من الدور الثالث.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن نادي أرسنال استعان بشركة “ساينفاي” لتكنولوجيا البيانات لتحديد هوية المتورطين في هذه الإساءات، وبدأت الشرطة تحقيقا وأكدت يوم الثلاثاء أنها ألقت القبض على شخص.

وقال متحدث باسم شرطة هيرتفوردشاير البريطانية: “قبضنا على صبي يبلغ من العمر 17 عاما من سانت ألبانز للاشتباه في صلته برسائل غير لائقة، وتم إطلاق سراحه بكفالة وستبقى التحقيقات مستمرة”.

وسجل هافيرتز هدفه رقم 13 مع أرسنال هذا الموسم في شباك أستون فيلا خلال المباراة التي انتهت 2/2 في الدوري الإنكليزي يوم السبت الماضي، وسيقود هجوم الفريق اللندني أمام دينامو زغرب الكرواتي في الجولة قبل الأخيرة لدوري أبطال أوروبا، غدا الأربعاء.

(د ب أ)