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الشرطة البريطانية تكشف بالخطأ بيانات ضحايا الجريمة- (تغريدة)

منذ ساعتين

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لندن: قالت شرطة نورفولك وسوفولك في بريطانيا اليوم الثلاثاء، إن البيانات الشخصية لأكثر من ألف شخص، بينهم ضحايا الجريمة، أُدرجت في ردود برنامج “حرية تداول المعلومات” الصادرة عن الشرطة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية ” بي إيه ميديا” عن بيان لقوتي الشرطة الواقعتين في شرق البلاد إن “مشكلة فنية” تعني أن بيانات تقرير جرائم حديثة تم تضمينها في “نسبة صغيرة جدا” من ردود برنامج “حرية تداول المعلومات” الصادرة بين نيسان/أبريل 2021 وآذار/مارس 2022.

يشار إلى أن هذا هو أحدث خرق للبيانات يتضمن ردود الشرطة على طلبات برنامج “تداول حرية المعلومات” ، ويأتي بعد أن نشرت دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية وثيقة تضمنت أسماء وتفاصيل أخرى لنحو عشرة آلاف من الضباط والعاملين.

وقال بيان مشترك لقوتي الشرطة إن : ” شرطة نورفولك وسوفولك علمتا بمسألة تتعلق بنسبة صغيرة جدا من الردود على طلبات برنامج “حرية تداول المعلومات” الخاص بإحصاءات الجريمة ، الصادرة بين نيسان/أبريل 2021 وآذار/مارس 2022.

وأضاف البيان :”أدت مشكلة فنية إلى إدراج بعض البيانات الأولية الخاصة بالشرطة في الملفات التي تم إصدارها استجابة لطلبات برنامج “حرية تداول المعلومات” محل البحث.  وتم إخفاء البيانات عن أي شخص يفتح الملفات ، ولكن لم يكن ينبغي تضمينها.

(د ب أ)

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  1. يقول الوديعة المقدسة:
    أغسطس 15, 2023 الساعة 1:39 م

    بسم الله الرحمن الرحيم
    التقاليد البريطانيه تقتضي ان لا يتم الافراج عن الوثائق إلا بعد 28 سنه من نشوئها أما ما يشاع من السلطات ان التسريب عن طريق الخطا فهو الدهاء البريطاني لغايات اخرى من بينها ان الوضع يقتضي ذلك لضبط الأمن وتفادي حدوث الجريمه من خلال اعطاء بيانات مشابهه والتعرف على المناخ المعاصر للجريمة وهذه الفوضى الخلاقه في نهاية المطاف لخدمه الامه البريطانيه ولا تحتمل الامر الإرجاء كما هوحسب التقاليد المتبعه وفي الحقيقه يحق دوما لولي الامر اتخاذ الاجراء المناسب الاستثنائي

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