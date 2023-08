الشرطة البريطانية تكشف بالخطأ بيانات ضحايا الجريمة- (تغريدة)

لندن: قالت شرطة نورفولك وسوفولك في بريطانيا اليوم الثلاثاء، إن البيانات الشخصية لأكثر من ألف شخص، بينهم ضحايا الجريمة، أُدرجت في ردود برنامج “حرية تداول المعلومات” الصادرة عن الشرطة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية ” بي إيه ميديا” عن بيان لقوتي الشرطة الواقعتين في شرق البلاد إن “مشكلة فنية” تعني أن بيانات تقرير جرائم حديثة تم تضمينها في “نسبة صغيرة جدا” من ردود برنامج “حرية تداول المعلومات” الصادرة بين نيسان/أبريل 2021 وآذار/مارس 2022.

We have identified an issue relating to a very small percentage of FOI requests for crime statistics made between April 2021 and March 2022. Our full statement is available here: https://t.co/b3O1QhJyiz

— Norfolk Police (@NorfolkPolice) August 15, 2023