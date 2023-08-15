الشرطة البريطانية تكشف بالخطأ بيانات ضحايا الجريمة- (تغريدة)

لندن: قالت شرطة نورفولك وسوفولك في بريطانيا اليوم الثلاثاء، إن البيانات الشخصية لأكثر من ألف شخص، بينهم ضحايا الجريمة، أُدرجت في ردود برنامج “حرية تداول المعلومات” الصادرة عن الشرطة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية ” بي إيه ميديا” عن بيان لقوتي الشرطة الواقعتين في شرق البلاد إن “مشكلة فنية” تعني أن بيانات تقرير جرائم حديثة تم تضمينها في “نسبة صغيرة جدا” من ردود برنامج “حرية تداول المعلومات” الصادرة بين نيسان/أبريل 2021 وآذار/مارس 2022.

We have identified an issue relating to a very small percentage of FOI requests for crime statistics made between April 2021 and March 2022. Our full statement is available here: https://t.co/b3O1QhJyiz — Norfolk Police (@NorfolkPolice) August 15, 2023

يشار إلى أن هذا هو أحدث خرق للبيانات يتضمن ردود الشرطة على طلبات برنامج “تداول حرية المعلومات” ، ويأتي بعد أن نشرت دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية وثيقة تضمنت أسماء وتفاصيل أخرى لنحو عشرة آلاف من الضباط والعاملين.

وقال بيان مشترك لقوتي الشرطة إن : ” شرطة نورفولك وسوفولك علمتا بمسألة تتعلق بنسبة صغيرة جدا من الردود على طلبات برنامج “حرية تداول المعلومات” الخاص بإحصاءات الجريمة ، الصادرة بين نيسان/أبريل 2021 وآذار/مارس 2022.

وأضاف البيان :”أدت مشكلة فنية إلى إدراج بعض البيانات الأولية الخاصة بالشرطة في الملفات التي تم إصدارها استجابة لطلبات برنامج “حرية تداول المعلومات” محل البحث. وتم إخفاء البيانات عن أي شخص يفتح الملفات ، ولكن لم يكن ينبغي تضمينها.

(د ب أ)