الشرطة البلجيكية تلقي القبض على شاب يشتبه في تخطيطه لعمل إرهابي ضد يهود

بروكسل: ألقت الشرطة البلجيكية القبض على شاب (19 عاماً)، للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ هجوم إرهابي على مؤسسة يهودية وشراء أسلحة بشكل غير قانوني، حسبما أعلن مكتب المدعي العام، مساء الأحد، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البلجيكية “بيلجا”.

ولم يدل المحققون حتى الآن بأي تفاصيل حول خطط الهجوم المزعومة، أو دوافع المشتبه به.

لكنهم أكدوا أن الشرطة في “أنتويرب” تلقت بلاغاً بشأن الرجل، مساء الجمعة. وجرى اعتقاله يوم السبت.

ومن المقرر أن تتخذ محكمة تحقيق قراراً بشأن أمر اعتقال محتمل ضد الرجل، الذي قيل إنه من مدينة أنتويرب، اليوم الإثنين.

(د ب أ)