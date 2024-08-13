الشرطة التركية تعتقل مُلثما طعن خمسة أشخاص في حديقة مسجد

المشتبه به مكبل اليدين أثناء احتجازه في إسكي شهير

إسطنبول: ذكرت وكالة الأناضول للأنباء، الرسمية، الثلاثاء أن الشرطة التركية اعتقلت مُلثما يبلغ من العمر 18 عاما بعد أن أصاب خمسة أشخاص في هجوم طعن بمدينة إسكي شهير في شمال غرب البلاد.

وأوضحت تقارير إعلامية منفصلة أن المهاجم كان يعتمر خوذة ويضع غطاء للوجه ويرتدي سترة واقية من الرصاص عندما طعن خمسة أشخاص في حديقة مسجد، منهم اثنان في حالة حرجة.

وبثت وسائل إعلام تركية مقطعا مصورا يُعتقد أن مُنفذ الهجوم التقطه وهو يندفع عبر الحديقة بينما يفر الناس عند اقترابه.

(HASSAS ⚠️)

Eskişehir’de Arda K. adlı 18 yaşındaki saldırgan, Tepebaşı Camisi bahçesinde oturan 7 kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Hücum yeleği, kask ve gözlük takan, Nazilerin “Kara Güneş” amblemini göğsüne yapıştıran saldırgan saldırıyı canlı yayımladı. pic.twitter.com/JFoHRn9kWP — DarkWeb Haber (@Darkwebhaber) August 12, 2024

وذكرت وكالة الأناضول أن المهاجم كان تحت تأثير ألعاب الفيديو عند ارتكاب الجريمة، وذلك دون توضيح مصدر المعلومة.

وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا الثلاثاء إن الشرطة اعتقلت المشتبه به في الواقعة التي وصفها بأنها هجوم عشوائي.

وقال وزير العدل عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس إن مدعين يحققون في الواقعة.

(رويترز)