كوبنهاغن: قالت الشرطة الدانمركية، اليوم الأربعاء، إنها تحقق في انفجارين وقعا بمحيط السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن.

وذكرت الشرطة، عبر منصة إكس: “لم يُصب أحد، ونجري تحقيقات أولية في الموقع”.

وأضافت: “يجري التحقيق في احتمالية وجود صلة لذلك بالسفارة الإسرائيلية الموجودة في المنطقة”.

Explosions near Israeli embassy on outskirts of Copenhagen. No injuries reported so far! pic.twitter.com/IboU7VQEvd

— Philip Thompson (@Copenhagen7777) October 2, 2024