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الشرطة الدنمركية: القبض على 3 أشخاص بعد وقوع انفجارين قرب السفارة الإسرائيلية

منذ ساعة واحدة

جانب من حضور الشرطة الدنمركية أمام السفارة الإسرائيلية (رويترز)

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كوبنهاغن: قالت الشرطة الدنمركية اليوم الأربعاء إنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص في إطار التحقيق المتعلق بانفجارين وقعا قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة كوبنهاجن.

وكانت قالت الشرطة الدنمركية إنها تحقق في انفجارين وقعا بمحيط السفارة الإسرائيلية في الضواحي الشمالية للعاصمة كوبنهاجن.

وقال متحدث باسم الشرطة للصحافيين في موقع الحادث إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات ومن السابق لأوانه معرفة حجم الانفجارين.

وقال جاكوب هانسن نائب مفوض شرطة كوبنهاجن “من الواضح أن السفارة الإسرائيلية في المنطقة المجاورة مباشرة، وهذا بالطبع جانب نأخذه في الاعتبار”.

وفُرض طوق أمني حول منطقة كبيرة، وأظهرت صور نشرتها صحيفة “إكسترا بلاديت” عسكريين دنمركيين مسلحين يحرسون السفارة.

وذكرت صحيفة بي.تي. أن محققين شوهدوا وهم يرتدون زيا واقيا في أثناء تمشيطهم لموقع الانفجارين بحثا عن أدلة.

وتقع عدة سفارات وقنصليات أخرى في المنطقة ذاتها أيضا.

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