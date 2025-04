ستوكهولم: قالت الشرطة السويدية، اليوم الخميس، إنها تحقق في إطلاق نار بالقرب من هدف إسرائيلي في مدينة غوتنبرغ.

BREAKING:

Shots fired at the Israeli defense company Elbit in Gothenburg, Sweden.

The police have arrested a boy “younger than 15 years old” for the shooting.

Underaged criminals working for the Foxtrot gang (hired by the IRGC) have previously carried out shooting and hand… pic.twitter.com/ZLcSJWAIrP

