السويد: شخص عراقي الأصل يحرق نسخة من القرآن بتصريح من الشرطة- (فيديو)

ستوكهولم: أحرق شخص من أصول عراقية، الأربعاء، نسخة من القرآن الكريم خارج مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم، بعد حصوله على تصريح من الشرطة السويدية.

ووقع الحادث خارج مسجد ستوكهولم، حيث ألقى سلوان موميكا القرآن على الأرض قبل أن يحرقه ويدلي بكلمات مسيئة للإسلام.

وكتب موميكا (37 عاما) في الطلب الذي قدمه للشرطة: “أريد التظاهر أمام المسجد الكبير في ستوكهولم وأريد التعبير عن رأيي حيال القرآن.. سأمزق المصحف وأحرقه”.

مرة أخرى تسمح #السويد للمتطرفين بإهانة #القرآن_الكريم وبحرق #المصحف_الشريف. #الفيديو يوضح مدى حرص هؤلاء الأوغاد على الاستهانة بمشاعر المسلمين..

أقل رد فعل لنا هو #مقاطعة_السويد ومنتجاتها.

وأتمنى أن أرى ردود أفعال قوية من الحكومات لا تقف عند حد اصدار بيانات الإدانة. pic.twitter.com/y8QPzHxTGU — Mourad Aly د. مراد علي (@mouradaly) June 28, 2023

وقالت الشرطة في قرار مكتوب إنها منحت ترخيصا لمظاهرة “يسعى منظمها إلى إحراق نسخة من القرآن، خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي”.

وجاء القرار في أعقاب إعلان محكمة الاستئناف السويدية منتصف يونيو/ حزيران الجاري، عدم وجود مبررات لرفض مثل هذه الطلبات.

وكانت المحكمة، رفضت آنذاك، قرارا للشرطة يحظر منح تصاريح لمظاهرتين في العاصمة ستوكهولم، كانتا تستهدفان حرق المصحف في فبراير/ شباط الماضي.

ورفضت الشرطة منح تراخيص لتنظيم المظاهرتين، استنادا إلى بعض “المخاوف والمخاطر الأمنية”.

من جهته، رفض محمود الخلفي، رئيس جمعية مسجد ستوكهولم، هذا الحدث الاستفزازي والإذن الممنوح من الشرطة السويدية.

وقال إن هذا الأمر “يزعج المسلمين بشدة في جميع أنحاء العالم”.

بدوره، قال ميكائيل يوكسل، رئيس حزب نيانس، إن الجالية المسلمة في السويد “تتوقع دعم تركيا في جهودها لمكافحة الإسلاموفوبيا، وحوادث حرق المصاحف”.

إدانات

في ردود الأفعال على الحادثة، طالب رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي فياتشيسلاف فولودين، بصياغة قرار يدين “ممارسات السلطات السويدية ضد المسلمين”، والتي سمحت بحرق نسخة من القرآن الكريم.

وقال فولودين خلال جلسة للمجلس: “هناك اقتراح بأن تقوم لجنة مجلس الدوما بإعداد قرار بحلول يوم غد الخميس، يدين السويد”، حسبما نقل موقع “سبوتنيك” الروسي.

وأضاف موجها حديثه للنواب: “أعتقد أنكم ستتفقون معي فيه، يجب أن ندين تصرفات سلطات ستوكهولم، التي سمحت بحرق القرآن قرب المسجد”.

بدوره، ندد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بإحراق المصحف في ستوكهولم معتبرا أنه خطوة “حقيرة” و”دنيئة”.

وكتب الوزير على حسابه في تويتر: “ألعن الفعل الحقير الذي ارتكب في حق القرآن الكريم في أول أيام عيد الأضحى”.

وأضاف: “من غير المقبول السماح بهذه الأعمال المعادية للإسلام بذريعة حرية التعبير”.

وأوضح الوزير الذي كان على رأس أجهزة الاستخبارات حتى توليه منصبه مطلع حزيران/يونيو: “التغاضي عن مثل هذه الأعمال الفظيعة يعني التواطؤ”.

(الأناضول)