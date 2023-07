الشرطة السويدية تمنح الإذن لتحرك احتجاجي اليوم يتخلله “حرق المصحف” 

ستوكهولم: منحت الشرطة السويدية الإذن لإقامة احتجاج قبالة البرلمان، الإثنين، ينوي منظموه “حرق المصحف” ، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، سيكون الأحدث في سلسلة تحركات لتدنيس القرآن، أثارت ردود فعل غاضبة في دول العالم الإسلامي.

وينظّم التحرك الجديد العراقي سلوان نجم، الذي سبق أن انضم إلى مواطنه سلوان موميكا في تحركين أقامهما الأخير، خلال الفترة الماضية، وقام خلالهما بتدنيس القرآن وحرقه أمام مسجد والسفارة العراقية.

ونقلت صحيفة “إكسبرسن” عن نجم قوله إنه سيقوم بحرق القرآن “مراراً حتى تقوموا بحظره” في البلاد.

ومن المقرر أن يقام التحرك عند الساعة الأولى بعد الظهر (11,00 ت غ).

وشهدت العلاقات الدبلوماسية بين السويد وعدد من دول الشرق الأوسط والعالم الإسلامي توتراً، في الأسابيع الماضية، بعدما أجازت الشرطة إقامة تحركات تخللها تدنيس القرآن.

Thousands of people demonstrated in Yemen's capital Sanaa against the desecration of the Koran in Denmark and Sweden https://t.co/uET19I4gfi pic.twitter.com/pB6kTOaYhY

— Reuters (@Reuters) July 24, 2023