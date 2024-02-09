الشرطة السويسرية تقتل إيرانياً احتجز رهائن على متن قطار 

ضابط شرطة سويسري يتفقد القطار، حيث تم احتجاز الركاب، في 8 فبراير 2024- ا ف ب

برن: قام رجل مسلح بسكين وفأس على متن قطار إقليمي في سويسرا باحتجاز 14 راكباً وسائق القطار كرهائن لما يقرب من أربع ساعات، مساء الخميس، قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.

وقال المدعي العام في سويسرا إريك كالتنريدر، في مؤتمر صحفي، إنه بعد عملية للشرطة، في حوالي الساعة 15:10 مساء الخميس بالتوقيت المحلي (2115 بتوقيت جرينتش)، تمكّنَ الركاب من مغادرة القطار دون أن يصابوا بأذى.

وكان المشتبه به طالب لجوء إيرانياً يبلغ من العمر 32 عاماً. ولا يزال الدافع وراء الحادث مجهولاً.

🔴 INFO – #Suisse : Une nuit d'angoisse dans le Nord vaudois : une prise d'otages dans un train reliant Baulmes à Yverdon-les-Bains a semé l'émoi. Les forces de l'ordre sont intervenues après des heures de négociation, neutralisant l'auteur, un requérant d'asile iranien. Les… pic.twitter.com/j63gVcVMV7 — FranceNews24 (@FranceNews24) February 9, 2024

وأبلغ الركاب الشرطة من داخل القطار، الذي توقّف عند محطة “ايسر شو تشامبين”، على بعد حوالي 65 كيلومتراً غرب برن. وقالت الشرطة إن أبواب القطار كانت مغلقة. وحاصر أكثر من 60 شرطياً القطار.

وتم استدعاء مترجم للتفاوض مع محتجز الرهائن- جزئياً عبر تطبيق واتس آب. ولم تكشف الشرطة عن مطالب الرجل.

وأخيراً استغلت خدمات الطوارئ الفرصة للتدخل عندما ابتعد الجاني لفترة قصيرة عن الرهائن. واستخدمت المتفجرات لتشتيت انتباهه. ثم هاجم الرجل ضابط شرطة بفأس. وأطلق الشرطي النار على المهاجم وقتله.

(د ب أ)