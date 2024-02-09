سياسة | دولي

الشرطة السويسرية تقتل إيرانياً احتجز رهائن على متن قطار 

منذ ساعة واحدة

ضابط شرطة سويسري يتفقد القطار، حيث تم احتجاز الركاب، في 8 فبراير 2024- ا ف ب

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برن: قام رجل مسلح بسكين وفأس على متن قطار إقليمي في سويسرا باحتجاز 14 راكباً وسائق القطار كرهائن لما يقرب من أربع ساعات، مساء الخميس، قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.

وقال المدعي العام في سويسرا إريك كالتنريدر، في مؤتمر صحفي، إنه بعد عملية للشرطة، في حوالي الساعة 15:10 مساء الخميس بالتوقيت المحلي (2115 بتوقيت جرينتش)، تمكّنَ الركاب من مغادرة القطار دون أن يصابوا بأذى.

وكان المشتبه به طالب لجوء إيرانياً يبلغ من العمر 32 عاماً. ولا يزال الدافع وراء الحادث مجهولاً.

وأبلغ الركاب الشرطة من داخل القطار، الذي توقّف عند محطة “ايسر شو تشامبين”، على بعد حوالي 65 كيلومتراً غرب برن. وقالت الشرطة إن أبواب القطار كانت مغلقة. وحاصر أكثر من 60 شرطياً القطار.

وتم استدعاء مترجم للتفاوض مع محتجز الرهائن- جزئياً عبر تطبيق واتس آب. ولم تكشف الشرطة عن مطالب الرجل.

وأخيراً استغلت خدمات الطوارئ الفرصة للتدخل عندما ابتعد الجاني لفترة قصيرة عن الرهائن. واستخدمت المتفجرات لتشتيت انتباهه. ثم هاجم الرجل ضابط شرطة بفأس. وأطلق الشرطي النار على المهاجم وقتله.

(د ب أ)

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  1. يقول الكروي داود النرويج:
    فبراير 9, 2024 الساعة 6:56 ص

    طالب لجوء , إرهابي !
    أم لعله مريض نفسي !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

    رد

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