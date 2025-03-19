الشرطة الفرنسية تخلي طلابا مؤيدين للفلسطينيين من معهد العلوم السياسية في باريس

باريس: تدخّلت الشرطة الفرنسية مساء الثلاثاء في معهد العلوم السياسية في باريس لوضع حدّ لاحتلال طلاب مؤيدين للقضية الفلسطينية هذه الجامعة المرموقة منذ بعد الظهر، بحسب طلاب والإدارة.

وعملية إخلاء الحرم الجامعي من الناشطين البالغ عددهم “نحو ثلاثين”، تمت دون حوادث قرابة الساعة 23,30، على ما أفادت إدارة معهد العلوم السياسية.

وتجمع الطلبة عند الساعة 17,00 في مقصف المعهد للنقاش وإلقاء كلمات، وفق المصدر ذاته.

وبعد رفضهم المغادرة “عند الساعة الحادية عشرة مساء، عندما حان موعد الإغلاق”، “طلب مدير معهد العلوم السياسية تدخل الشرطة حتى يتسنى إغلاق الحرم الجامعي ضمن ظروف طبيعية”.

وفي مقاطع فيديو نشرتها “لجنة فلسطين” التابعة لمعهد العلوم السياسية، هتف الطلاب بشعارات مثل “فلسطين حرة” و”المقاومة، المقاومة من باريس إلى غزة” في الشارع قرب عناصر الشرطة.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، بررت منظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين في معهد العلوم السياسية هذا التحرك باعتباره يعكس “شعورا عميقا بالتضامن مع الشعب الفلسطيني” ورفض الطلاب “الصمت” في مواجهة “فظاعة” الوضع في غزة.

وطالبوا على وجه الخصوص “بإنهاء شراكة معهد العلوم السياسية مع الجامعات الإسرائيلية”.

وخلفت الضربات الإسرائيلية الجديدة، وهي الأعنف منذ بدء الهدنة في كانون الثاني/يناير، أكثر من 970 شهيدا في غزة، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس التي تحكم القطاع منذ العام 2007.

(وكالات)