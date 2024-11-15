سياسة | دولي | أوروبا

اعتقال شخصين بعد شجار بين مشجعين خلال مباراة فرنسا وإسرائيل

15 - نوفمبر - 2024

 اشتباكات بين مشجعي إسرائيل وأفراد الأمن خلال مباراة بين فرنسا وإسرائيل في 14 نوفمبر 2024. رويترز

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باريس: اعتقلت الشرطة الفرنسية شخصين، بعد شجار استمر لفترة قصيرة، بين المشجعين، خلال مباراة لكرة القدم بين فرنسا وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية، طبقاً لما ذكره قائد شرطة باريس لوران نونيز، اليوم، الجمعة.

وأضاف نونيز أن المنظمين “تمكّنوا على الفور” من احتواء الشجار، داخل استاد فرنسا الوطني، مساء أمس، الخميس.

وأضاف قائد الشرطة لقناة فرانس 2: “كانت هناك بداية لقتال. كان ردّ فعلنا شديداً، لذلك تم احتواء الحادث بسرعة كبيرة”.

وتابع نونيز أن رجال الشرطة احتجزوا شخصاً واحداً على الفور، وألقوا القبض على الآخر بعد المباراة، بمساعدة مقطع فيديو كدليل.

كانت أعمال شغب قد اندلعت في العاصمة الهولندية، في السابع من الشهر الجاري، قبل مباراة كرة قدم، وبعدها، بين أياكس أمستردام ومكابي تل أبيب.

وشارك مشجعو الفريقين في أعمال الشغب؛ حيث هاجم عددٌ من مشجعي مكابي سيارة أجرة وهتفوا بشعارات معادية للعرب، بينما نفذ بعض الرجال هجمات كر وفر ضد أشخاص ظنوا أنهم يهود.

(أ ب)

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