الشرطة الفرنسية تعتقل 3 أشخاص بسبب منشورات معادية للسامية قرب معسكر اعتقال سابق

باريس: أعلنت الشرطة الفرنسية، الخميس، اعتقال ثلاثة أشخاص جنوبي البلاد بشأن توزيع منشورات معادية للسامية قرب معسكر اعتقال سابق سيئ السمعة إبان الحرب العالمية الثانية.

وقالت إدارة مدينة باو إن منشورات ظهرت في مناطق مختلفة، من بينها في صناديق بريد السكان قرب معسكر الاعتقال السابق في مدينة جورز جنوبي فرنسا، حيث احتجز آلاف اليهود الألمان خلال الحرب.

وأدانت الإدارة الأعمال المعادية للسامية، وعرضت دعمها للجالية اليهودية في فرنسا وبلدية جورز.

وراقبت الشرطة النصب التذكاري في المعسكر السابق لعدة أيام لمنع محاولات تخريبه، أو كذلك مقابر نحو ألف يهودي في الموقع، حسبما ذكرت إذاعة “فرانس بلو” وصحيفة “سود ويست”.

يشار إلى أنه تم ترحيل نحو 6500 يهودي من ألمانيا الغربية (في ذلك الوقت) إلى معسكر اعتقال جورز، في عام 1940، حيث عاشوا في ظروف قاسية، ومات كثير منهم من الإرهاق أو الأوبئة، وتم نقل نحو ثلثهم إلى معسكرات الموت النازية في أوروبا الشرقية.

(د ب أ)