الشرطة الفرنسية تقتل رجلا يحمل سكينين في ضاحية باريس 

باريس: قتلت الشرطة الفرنسية رجلا يحمل سكينين “انقض بدون التفوه بكلمة” على مجموعة من الشرطيين صباح الأربعاء في ضواحي باريس، على ما أفاد مركز شرطة باريس.

ولم تحدد الشرطة هوية الرجل لكن ممثلا عن بلدية دونيي في منطقة سين سان دوني بشمال باريس حيث وقعت الحادثة قرابة الساعة 7,00 (8,00 ت غ) قال لوكالة فرانس برس إنه “مشرد” من الحي.

وقال نائب رئيس البلدية المسؤول عن الأمن، تييري بيشو موفروا، “كان مشردا وبحوزته جميع حقائبه ويرتدي طبقات متعددة من الملابس”.

وأضاف “لا نعرف بعد ماذا حدث. أفاد شهود بأنه كان يصرخ”.

وأوضحت الشرطة أن “عناصر الشرطة المحلية تدخلوا” للتعامل مع “رجل جالس عند موقف حافلات يحمل سكينا في كل يد”، مضيفة أنه “عند وصول الفرقة انقض (الرجل) عليها بدون التفوه بكلمة”.

وقالت إن أحد الشرطيين استخدم في بادئ الأمر “مسدسا كهربائيا” بدون نتيجة، فأطلق شرطي آخر عندها النار من مسدسه وأصاب الرجل في صدره.

وذكرت الشرطة أنه “تم تقديم الإنعاش له إلى حين وصول عناصر الإطفاء” لكن “الرجل توفي رغم إسعافه”.

ويأتي ذلك بعد هجوم وقع السبت في مولوز بشرق فرنسا وأسفر عن مقتل شخص طعنا وإصابة سبعة هم عنصران في شرطة المرور أصابتهما بالغة وخمسة من عناصر الشرطة البلدية. ومنفذ الهجوم جزائري عمره 37 عاما مقيم بصورة غير قانونية.

قبل شهر، أردت الشرطة رجلاً دخل كنيسة في وسط فرنسا، وبحوزته سكين.

وقالت الشرطة إن الرجل كان يشكل تهديدا وإنها حاولت دون جدوى “السيطرة عليه وتهدئته مرات عدة باستخدام المسدسات الكهربائية”.

(أ ف ب)