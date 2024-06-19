الشرطة الفرنسية تقول إنها اعتقلت 3 فتيان للاشتباه باغتصابهم فتاة بدافع معاداة السامية

باريس: قالت الشرطة الفرنسية إنها اعتقلت ثلاثة فتيان للاشتباه باغتصابهم فتاة تبلغ 12 عاماً خارج باريس بدافع معاداة السامية.

وقال مصدر في الشرطة، طلب عدم ذكر اسمه، إن الفتيان الثلاثة الذين تراوح أعمارهم بين 12 و13 عاما، اعتُقلوا، الإثنين، للاشتباه باغتصابهم فتاة في ضاحية كوربفوا بشمال غرب باريس.

وأفاد ممثل الادعاء أن الموقوفين سيمثلون أمام قاضي التحقيق في وقت لاحق، الثلاثاء، حيث يتوقع أن تُوجّه لهم اتهامات بالاغتصاب “بدافع الانتماء الديني للضحية”.

وبحسب مصدر في الشرطة، قالت الفتاة إن ثلاثة مراهقين اقتربوا منها، واقتادوها إلى مكان مسقوف، بينما كانت في حديقة قريبة من منزلها مع صديقة.

Courbevoie: deux adolescents mis en examen et écroués pour viol et violences antisémites sur mineure pic.twitter.com/QA8OxlxW0N — BFM Paris Île-de-France (@BFMParis) June 19, 2024

وقال المصدر نفسه إن المشتبه بهم قاموا بضربها وأجبروها على ممارسة الجنس “بينما كانوا يرددون تهديدات بالقتل وعبارات معادية للسامية”.

وتمكّنت صديقتها من التعرّف على اثنين من المهاجمين.

ويوجد في فرنسا أكبر عدد من السكان اليهود مقارنة بأي دولة أخرى، ما عدا إسرائيل والولايات المتحدة، بالإضافة إلى أكبر جالية مسلمة في أوروبا.

وظلت البلاد في حالة تأهب قصوى تحسباً لأي أعمال معادية للسامية منذ الهجوم الذي شنّته “حماس”، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، على إسرائيل، والحرب الإسرائيلية التي أعقبتها في غزة.

(أ ف ب)